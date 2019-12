WU Wien ist Gastgeberin des CEMS Annual Events

Wien. Die WU Wien war dieses Jahr Austragungsort des jährlichen Zusammentreffens des internationalen Uni-Netzwerkes CEMS.

Die „Global Alliance in Management Education“ CEMS (ursprünglich „Community of European Management Schools“) ist eine Vereinigung internationaler Wirtschaftsunis und multinationaler Unternehmen. Die WU ist Teil dieses Netzwerkes und bietet ein CEMS-Masterstudium an.

Dieses Jahr fand zum 31. Mal das Zusammenkommen der CEMS-Community statt und die WU Wien wurde als Gastgeberin ausgewählt. Rund 2.800 Gäste folgten laut WU der Einladung. Neben Konferenzen und Networking-Events richtete die WU auch die Abschlussfeier des CEMS-Jahrgangs 2019 für 820 internationale CEMS-Studierende aus.

Letztes Mal vor 20 Jahren

Es ist eine Seltenheit, dass das Event in Wien stattfindet: Rund 20 Jahre ist es her, dass die WU zum letzten Mal Veranstalterin des „CEMS Annual Events“ war.