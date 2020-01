Erstmals mehr als 5 Mio. Pkw: E-Autos und Hybrid bei 8%

Autos. Während die Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2019 insgesamt um 3,4% zurückgingen, verzeichneten alternativ betriebene Pkw deutliche Zuwächse.

Im Jahr 2019 wurden laut Statistik Austria insgesamt 436.260 Kraftfahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen, um 1,8% weniger als 2018:

Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw) nahmen um 3,4% auf 329.363 ab.

Die Anzahl neu zugelassener Lastkraftwagen (Lkw) blieb im Vergleich zu 2018 weitgehend unverändert (+0,2% bzw. 48.042 Fahrzeuge).

Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen verzeichneten 2019 – nach einem Rückgang von 19,3% im Jahr 2018 – wieder Zuwächse (+11,2%).

Auch bei Motorrädern und anderen Zweirädern nahmen die Neuzulassungen insgesamt zu (+6,6% auf 40.660; 2018: -6,4% gegenüber 2017).

Alternativ betriebene Pkw immer beliebter

Die Pkw-Neuzulassungen insgesamt lagen 2019 mit 329.363 um 11.705 unter dem Vorjahreswert (341.068), aber deutlich über dem Niveau des Zwanzigjahresdurchschnitts (316.332). Sehr unterschiedlich entwickeln sich dabei die Zulassungszahlen der verschiedenen Antriebsarten:

Die Neuzulassungen benzinbetriebener Pkw (Anteil: 53,7%) sanken gegenüber 2018 um 4,0% und Diesel-Pkw (Anteil: 38,4%) um 9,8%.

Der Anteil alternativ betriebener Pkw – Elektro, Erdgas, bivalenter Betrieb, kombinierter Betrieb (Hybrid) und Wasserstoff (Brennstoffzelle) – war mit 8,0% bzw. 26.346 Neuzulassungen (2018: 4,9% bzw. 16.807) zwar weiterhin vergleichsweise gering, der relative Zuwachs betrug allerdings 56,8% (2018: +18,7%).

Die Anzahl der Neuzulassungen von Benzin-Hybrid-Pkw – die wichtigste alternative Kraftstoffart bei Pkw – erhöhte sich um 47,8% auf 12.348.

Neuzulassungen von Elektro-Pkw nahmen um mehr als ein Drittel zu

Neuzulassungen von Pkw mit reinem Elektroantrieb nahmen um 36,8% auf 9.242 zu, ihr Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen stieg von 2,0% auf 2,8%. Die meisten Elektro-Pkw wurden in Wien neu zugelassen (Anteil: 19,9%), gefolgt von Niederösterreich (17,8%), Oberösterreich (16,8%) und der Steiermark (14,8%).

Elektro-Pkw wurden auch 2019 noch vorwiegend von juristischen Personen, Firmen bzw. Gebietskörperschaften zugelassen (80,9% der Elektro-Pkw-Neuzulassungen), der Anteil von privaten Neuzulassungen sank gegenüber dem Vorjahr von 19,9% auf 19,1%. Die Anschaffung von Elektro-Pkw, E-Motorfahrrädern und E-Motorrädern wurde im Jahr 2019 gefördert.

Durchschnittliche Pkw-CO2-Emissionen bei 126 g/km

Die CO2-Emissionen von allen neu zugelassenen Pkw (inkl. jene mit Elektro- und Wasserstoffantrieb) betrugen – laut vorläufigen Daten basierend auf Messungen im Rahmen des neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) – im Jahr 2019 im Durchschnitt 126 g/km (2018: 123 g/km). Im Jahr 2019 stieg der Wert für benzinbetriebene Pkw von 125 g/km 2018 auf 128 g/km (2000: 176 g/km).

Bei Dieselfahrzeugen lag der Wert 2018 bei 129 g/km und nahm 2019 auf 133 g/km zu (2000: 162 g/km). Der durchschnittliche CO2-Wert ohne Pkw mit Elektro- und Wasserstoff (Brennstoffzelle)-Antrieb würde 129 g/km (2018: 126 g/km) betragen.

Die Messungen nach WLTP

Nach dem neuen WLTP-Testverfahren („Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure“) ergab sich 2019 bei neuzugelassenen Pkw mit Benzinantrieb ein Durchschnittswert von 150 g/km; bei jenen mit Dieselantrieb ein Wert von 163 g/km.

Fahrzeuge der anteilsmäßig wichtigsten CO2-Klasse 111 bis 120 g/km (Anteil: 24,2%) konnten – wie bereits in den Jahren zuvor – neuerlich zulegen (+0,8%). Die höchsten Zunahmen wurden in der Klasse 161 bis 170 g/km beobachtet (Anteil: 5,3%), in der 63,5% mehr Pkw neu zugelassen wurden.gefolgt von Skoda und Seat

SUV vor Kompaktklasse und Kleinwagen

Das bevorzugte Segment bei Pkw-Neuzulassungen ist das Geländefahrzeug (GFZG) bzw. SUV (Sport Utility Vehicle), das 2019 einen Anteil von 31,9% (105.102 Fahrzeuge) erreichte, gefolgt von der Kompaktklasse mit einem Anteil von 24,7% (81.479 Fahrzeuge) und Kleinwagen (Anteil 18,8%; 61.992 Fahrzeuge). Die durchschnittlichen CO2-Emissionen lagen bei GFZG/SUV bei 136 g/km, bei der Kompaktklasse bei 115 g/km sowie bei Kleinwagen bei 112 g/km.

VW bleibt Marktführer, BMW führt im Premium-Segment

Unter den zehn wichtigsten Marken 2019, die insgesamt rund zwei Drittel der Pkw-Neuzulassungen repräsentieren, blieb VW mit einem Anteil von 16,0% Marktführer, trotz Rückgängen der Neuzulassungen gegenüber 2018 (-7,5%). Es folgen die Marken Skoda (Anteil: 8,3%) und Seat (Anteil: 6,0%), bei denen die Neuzulassungen um 7,3% bzw. 5,7% zunahmen. Beide gehören zum VW-Konzern.

Die Neuzulassungen von Ford entwickelten sich rückläufig (-2,8%), während BMW um 3,2% mehr Neuzulassungen erzielte. Damit sieht die BMW Group selbst ihre Marktführerschaft im österreichischen Premiumsegment erstmals auf 40,1 Prozent ausgebaut (+1,2 %-Pkt. ggü. VJ).

Die weiteren meistverkauften Marken Renault (-4,5%), Opel (-10,8%), Hyundai (-9,4%), Mercedes (-6,8%) und Fiat (-8,9%) entwickelten sich rückläufig.

Es gibt erstmals mehr als 5 Mio. Pkw

Zum Stichtag 31.12.2019 erreichte der vorläufige Bestand in Österreich rund 7,00 Mio. Kraftfahrzeuge, um 1,5% mehr als im Jahr zuvor. Auf die anteilsmäßig wichtigste Fahrzeugart Pkw (72,0%) entfielen rund 5,04 Mio. Fahrzeuge, um 1,2% mehr als noch zum Vorjahresstichtag, so die Statistik Austria.

Bei Lkw wurden insgesamt 494.585 (+3,8%), bei land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 468.078 (+0,8%) sowie bei Sattelzugfahrzeugen 19.334 Fahrzeuge (+2,3%) gemeldet. Unter den einspurigen Fahrzeugen waren 549.769 Motorräder (+2,8%) und 272.483 Motorfahrräder (-0,7%) zum Verkehr zugelassen.