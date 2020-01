Einreichfrist für Staatspreis Unternehmensqualität 2020 läuft

Award. Bis 31. März 2020 besteht noch die Möglichkeit der Anmeldung zum österreichischen Staatspreis für Unternehmensqualität.

Noch bis zum 31. März 2020 können interessierte Unternehmen für eine Teilnahme rund um den Staatspreis Unternehmensqualität 2020 einreichen. Teilnehmen können kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Non-Profit Organisationen und Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen.

Der Staatspreis Unternehmensqualität wird vom Wirtschaftsministerium in Kooperation mit der Quality Austria in fünf Kategorien vergeben. Eine unabhängige Jury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung ermittelt unter allen Einreichungen bis zu drei Finalisten pro Kategorie.

Preisverleihung am 3. Juni 2020

Aus den jeweiligen Kategorie-Siegern wird schließlich die beste Organisation gewählt, die den Staatspreis Unternehmensqualität gewinnt. Die Preisverleihung erfolgt am 3. Juni 2020 durch das Wirtschaftsministerium in Kooperation mit der Quality Austria in Wien.