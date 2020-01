Neubesetzung im Management von RHI Magnesita

Karriere. RHI Magnesita holt Juristin Ticiana Kobel als Executive Vice President und General Counsel.

Kobel begann ihre Karriere im Jahre 1994 und hat laut RHI Magnesita Rechtsabteilungen in der Fertigungsindustrie, Luftfahrtindustrie, Technologieindustrie, im internationalen Dienstleistungssektor und im Maschinenbau geleitet.

Multinationale Projekte

In diesen Positionen habe sie unter anderem multinationale Projekte wie Ausgliederungen, den Verkauf von Unternehmenseinheiten, Corporate Governance, Compliance, M&A sowie Partnerschaften mit anderen Unternehmen juristisch betreut. Kobel hat Rechtswissenschaften in Brasilien studiert und hat einen Master in internationalem Wirtschaftsrecht und Europarecht.