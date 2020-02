Susanne Mortimore ist neue Chefin von LexisNexis

Fachverlage. Susanne Mortimore übernimmt die Geschäftsführung von LexisNexis Österreich. Auf ihrem Programm stehen neue Inhalte und Zukunftsthemen.

Verlags- & Medienprofi Mortimore werde den bewährten Expansionskurs beibehalten und dabei auf neue Inhalte und Zukunftsthemen setzen, heißt es bei dem zur britische RELX Group (ehemals Reed Elsevier) gehörenden Verlagsmulti.

Auf dem österreichischen Fachverlagsmarkt ist LexisNexis mit Rechtsinformation und Rechts/Steuer-Literatur präsent, wobei neue Tools und digitale Dienste wie Lexis 360 eine immer wichtigere Rolle spielen.

Mortimore war schon bisher als Director Sales, Marketing & Operations und Prokuristin bei LexisNexis maßgeblich für den Expansions- und Digitalisierungskurs von LexisNexis Österreich verantwortlich. Sie übernimmt nun mit 1.2.2020 die Geschäftsführung. Alberto Sanz De Lama, der seit 2015 an der Spitze von LexisNexis Österreich stand, verlasse das Unternehmen, um sich zukünftig neuen Herausforderungen zu widmen.

Die Laufbahn

Mag. Susanne Mortimore verfüge über mehr als 20 Jahre Verlags- und Medienerfahrung, wobei sich ihre Karriere im Rahmen der Styria-Verlagsgruppe entwickelte: vorerst beim Metro Zeitschriften Verlag als Marketing & Sales Managerin, im Anschluss zunächst lange Jahre als Verlagsleiterin und später als CEO der SKIP & Medienservice GmbH.

Als gesamtverantwortliche Geschäftsleiterin baute sie schließlich den Geschäftsbereich Digital für die Styria Multi Media auf, bevor Sie zuerst Director und Prokuristin und nun CEO bei LexisNexis wurde.

Philippe Carillon, CEO der Muttergesellschaft LexisNexis Europe Middle East and Africa, dankt Alberto Sanz De Lama in einem Statement: „Über die letzten Jahre hat er als große Führungspersönlichkeit die Innovation im Unternehmen vorangetrieben und mit seinem Team zahlreiche neue Produkte gelauncht. Wir werden seinen unternehmerischen Geist, seine strategische Weitsicht und sein Engagement vermissen.“

Gleichzeitig freue er sich, Susanne Mortimore zur Nachfolgerin von De Lama zu ernennen: Sie habe einen bewährten Track-Record darin, Erfolg und Innovation bei LexisNexis voranzutreiben und „wir glauben sie ist die Beste, um das Momentum von LexisNexis Österreich fortzusetzen.“

„Lexis 360 als Nr.1 der kommerziellen Rechtsdatenbanken“

Die erst 2017 gelaunchte Rechercheplattform Lexis 360 von LexisNexis ist laut einer Integral Studie von Oktober 2019 mittlerweile die meistgenutzte entgeltliche Rechtsdatenbank (bei Anwälten + Steuerberatern), so der Fachverlag.

An dem Erfolg, dass Lexis 360 als neues Produkt binnen zwei Jahren zum Marktführer wurde, sei die neue Geschäftsführerin gemeinsam mit ihrem Team maßgeblich beteiligt gewesen: „Mit Lexis 360 ist unserer Produktabteilung ein wirklicher Meilenstein gelungen, der für die Branche die Tür zu künstlicher Intelligenz geöffnet hat. Mit den Lexis Briefings konnten wir eine gänzlich neue und innovative Publikationsform im Markt etablieren. Lexis 360 ist der Treiber des Expansionskurses bei LexisNexis. Gemeinsam haben wir mit viel Leidenschaft und Mut wirkliche Pionierarbeit bei der Digitalisierung geleistet und unsere Zielsetzungen Jahr für Jahr übertroffen“, so Mortimore.

Hervorgehoben wird auch der erste Platz beim „Digital Impuls Award“ und der 2. Platz beim „Digital Business Trend Award“ für Lexis SmartScan – ein Tool, das juristische Texte verstehen und analysieren könne und damit das erste seiner Art sei. Dies unterstreiche die Innovationskraft von LexisNexis und biete eine starke Ausgangslage für die neue Geschäftsführerin.

Fortsetzung der Strategie mit neuen Akzenten

„Wir werden unsere Top-Position bei hochqualitativer Fachliteratur und Rechtsdatenbanken weiter ausbauen. Wir werden weiterhin neue Wege beschreiten und Sie können sich darauf verlassen, dass wir bei Legal Tech Entwicklungen stets an der Spitze stehen werden. Wir denken voraus und starten schon jetzt die Entwicklung einer neuen Generation digitaler Produkte. Ich möchte Zukunftsthemen wie zB die Digitalisierung im Vertragsbereich weiterhin anführen.“ so Mortimore.

Weiters werde es einige neue Schwerpunkte geben: „Wir werden unseren Vorsprung als technologische Innovatoren konsequent ausbauen, da kann ich schon jetzt vermelden, dass es auch dieses Jahr wieder ein großes Versionsupgrade für die Rechtsdatenbank Lexis 360 geben wird.“

Neben der technologischen Seite werde man vor allem in „unser Angebot an juristischer Fachliteratur stark investieren. Für die nächsten Jahre planen wir eine Contentoffensive, wo wir all die LexisNexis-Standardwerke im Arbeitsrecht, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und Zivilrecht mit weiteren Top-Werken verstärken wollen. Unser Anspruch ist es, alle relevanten juristischen Themen umfassend und führend abzudecken“, so Mortimore.

Statements zum Führungswechsel