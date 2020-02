Neuernennungen bei TPA und SCWP Schindhelm

Karriere. TPA ernennt zwei Directors in Wien. Und SCWP Schindhelm eröffnet ein neues Büro in Frankfurt.

Marion Bachinger und Lukas Glattauer wurden mit 1.1.2020 zu Directors beim Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA befördert.

Steuerberaterin Marion Bachinger ist seit sieben Jahren bei TPA und auf Rechnungswesen spezialisiert. Zu ihren Kunden zählen Gastronomie- und Tourismusbetriebe sowie Konzerne. Die Wienerin studierte an der FH Wien Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen und verantwortet bei TPA Jahresabschlüsse, Reportings und Konzernabschlüsse sowie Prozessoptimierungen im Rechnungswesen.

Lukas Glattauer war vierzehn Jahre als Wirtschaftsprüfer bei PwC tätig, bevor er im Jahr 2019 zu TPA wechselte. Der Betriebswirt habe seinen Schwerpunkt in der Prüfung von Immobiliengesellschaften und Unternehmen des öffentlichen Bereiches und ist Vortragender und Fachautor.

SCWP eröffnet neues Büro

SCWP Schindhelm hat einen neuen Standort in Frankfurt eröffnet. SCWP erweitert seine Präsenz damit auf 27 Standorte in 13 Ländern.

Der Standort in Frankfurt wurde am 1.1.2020 offiziell eröffnet. Die Leitung des neuen Büros übernimmt Partnerin Karolin Nelles. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in den Bereichen Datenschutzrecht sowie E-Commerce und Vertragsrecht.