Interview: „LexisNexis ist Nr. 1 bei Rechtsdatenbanken“

Fachverlage. „Wir sind jetzt die Nr. 1 bei Rechtsdatenbanken“, sagt die neue LexisNexis-CEO Susanne Mortimore im Interview mit Extrajournal.Net: Für 2020 hat der Informationsmulti große Pläne.

Susanne Mortimore ist seit 1. Februar 2020 neue Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich. Im Interview schildert sie die Trends, die den Markt für Fachinformation bewegen – und die Schwerpunkte, die das heurige Jahr prägen werden.

Extrajournal.Net: Die Digitalisierung ist ein in letzter Zeit oft strapaziertes Schlagwort. LexisNexis sieht sich als Vorreiter auf dem Gebiet von digitaler Fachinformation. Wie sehen Sie die Entwicklung?

Susanne Mortimore: Vor 7 Jahren war LexisNexis bereits Vorreiter beim intelligenten Ranking von Suchergebnissen und mit Lexis360 haben wir vor zwei Jahren erstmals künstliche Intelligenz für die Rechtsbranche nutzbar gemacht. Ich glaube, wir haben die richtige Zeit gewählt und waren von Beginn an vorne dabei, wenn es um LegalTech geht.

Gerade in der Rechtsbranche ist in den letzten zwei bis drei Jahren nun sehr viel passiert, die Situation ist durch die große Zahl an neuen Tools und Start-ups auch unübersichtlicher geworden. Auch wir haben sondiert, haben uns gefragt: Was bleibt, was stiftet nachhaltig Nutzen für unsere Kunden – und was sind kurzlebige Hypes. Nun ist quasi Normalisierung eingetreten. Sowohl übertriebene Erwartungen wie unrealistische Haltungen haben Rechtsanwälten, Steuerberatern usw. einer sehr praktischen Sicht der Dinge Platz gemacht. Wir sind überzeugt, dass unsere neue Plattform Lexis 360 auch deshalb so erfolgreich ist, weil wir auch stark in neue hochwertige Inhalte investiert haben

Welche Schwerpunkte haben Sie sich für das Jahr 2020 vorgenommen?

Mortimore: Unser renommierter Experten-Content ist weiterhin unsere Basis und die verstärken wir mit 14 neuen Kommentaren – unser Anspruch ist es, alle relevanten juristischen Themen umfassend und führend abzudecken. Mit Lexis 360 sind wir gut aufgestellt für die Bedürfnisse der Anwälte und Steuerberater: Dazu trägt etwa die Möglichkeit von Visualisierungen und intelligenter Empfehlungen bei.

Auch mit Lexis SmartScan – einem Word Add-In, das rechtliche Texte verstehen und lösungsrelevante Literatur empfehlen kann – sind wir am Markt erfolgreich. SmartScan hat letztes Jahr beim Digital Impuls Award und beim DBT-Award abgeräumt. Bei den Unternehmensjuristen und HR-Fachkräften sind wir jetzt mit dem neuen Lexis ContractMaster gestartet: Er bietet laufend aktualisierte, anpassbare Verträge fürs Arbeitsrecht Ein Schwerpunkt werden jetzt die Steuerberater sein, für die auch bald neue Tools kommen werden.

Wie sehen Sie den Fachinformations-Markt in Österreich: Wächst er in Zeiten der Digitalisierung rascher, oder ist das Gegenteil der Fall?

Mortimore: Es ist im Großen und Ganzen ein stabiler Markt. Generell gilt: Neue Gesetze sorgen für Publikationsbedarf. Und das ist beim Amstantritt neuer Regierungen natürlich meistens der Fall. Sie bringen Veränderungen, andererseits dürfen aus Sicht eines Fachverlags auch nicht zu oft Wahlzeiten sein, denn diese bringen häufig einen legistischen Stillstand.

Derzeit ist durch die neue Regierungskoalition in Österreich wohl wieder erheblicher Publikationsbedarf zu erwarten.

Mortimore: Das ist die Situation, und wir sehen auch dass dem Aspekt der Digitalisierung im neuen Regierungsprogram entsprechender Raum gewidmet wird. Wir sehen, dass das öffentliche Rechtsinformationssystem RIS derzeit immer weniger oft genutzt wird als die kostenpflichtigen Datenbanken. Der Mehrwert durch angereicherte Information und Literatur wird am Markt erkannt. Es reicht heutzutage schon lange nicht mehr, Content allein anzubieten: Wir helfen unseren Usern die Fülle an Informationen zu erschließen und das wird von den Usern immer besser verstanden.

Standen am Anfang der Digitalisierung Befürchtungen, Legal Tech werde die Anwälte ersetzen – was natürlich nicht der Fall ist – so herrscht heute ein sehr gutes Verständnis bei den Anwendern für das, was die digitale Technik ihnen bieten kann. Wir sehen uns hier mit unseren Services wie Lexis 360 als Pionier, und offensichtlich erkennt auch die Branche einen wirklichen Unterschied beim Nutzen. Lexis 360 ist laut einer Integral-Studie aus dem 4. Quartal 2019 mittlerweile die meistgenutzte kommerzielle Rechtsdatenbank in Österreich in der Gruppe Anwälte plus Steuerberater. Wir bieten auf unserem Blog nähere Informationen zur Umfrage.

Wie wirken sich die neuen digitalen Dienste auf das Verhältnis von gedrucktem Buch zu digitaler Publikation aus, also E-Books usw.?

Mortimore: Sowohl das gedruckte Buch wie die digitale Version davon wird sehr stark genutzt. Dabei hängt es weniger von der Lebensphase ab – es sind gar keine großen Unterschiede zwischen Studierenden und Anwälten, die im Berufsleben stehen, auszumachen. Es ist mehr vom Use Case abhängig, etwa davon, ob man gezielt nach einer bestimmten Information sucht oder sich ein Thema lesend erschließt. Print und Online ergänzen sich also.

Gleichzeitig kann Online aber oft eine Ergänzung bieten, wenn z.B. in einem Überblickswerk ein Link zu einer laufend aktualisierten abgedruckt ist. Das ist eine unserer Zukunftsentwicklungen, die wir Augmented Content nennen, eine Verschränkung von Print und Digital, zB finden Sie in unseren Lernskripten Links zu Multiple-Choice Wiederholungsfragen oder die App zu den allseitsbekannten Kodizes von LexisNexis. Aber auch interaktiver, multimedialer Content zB Webinare, oder virtuelle Assistenten gehören dazu.

Sie veröffentlichen als einer der wenigen Anbieter User-Zahlen zu Webinaren. Demnach erreichen manche davon mehrere hundert Teilnehmer – aber wohl nicht alle.

Mortimore: Es kommt ganz stark auf das Thema an. Nicht jedes Thema eignet sich für ein Webinar. Es muss aktuell sein und im Rahmen eines Webinars, also in einer relativ kurzen Zeitspanne, erarbeitet werden können. Und es kommt auf den Vortragenden an, da haben wir die Top-Experten für alle Bereiche. Ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches Webinar bei uns sind die Arbeitsrechts-Veranstaltungen von Prof. Franz Schrank.

Bringt die Verwendung digitaler Tools auch eine Art Kulturwandel bei den Beraterberufen mit sich? Ein Kennzeichen der Anwaltsbüros war in der Vergangenheit oft eine an prominenter Stelle prangende Bücherwand mit der einschlägigen Fachliteratur, die der Anwalt natürlich komplett gelesen hatte. Die Wirkung auf Klienten war wohl beabsichtigt. Ein solcher Effekt lässt sich mit digitaler Information schwerer erreichen, es sei denn mit einem Großbildschirm.

Mortimore: Das ist eine Frage des Stils und der Kultur. Anwälte stehen ja heute oft vor der Herausforderung, praktisch gleichzeitig ihre Geschäftsmodelle, ihre Werkzeuge und ihre Kultur überdenken zu müssen, wie auch unsere für die Branche durchgeführten Studien immer wieder zeigen. Diesen Berg an Legal Tech-Angeboten kann man als Kanzlei ja nicht mehr überblicken – da wollen wir Bergführer sein.

Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir bei wirklich wichtigen Technologien vorne sind, und sie nichts verpassen. Die Einstiegshürden sinken, die Rechtsberatung dringt in neue Bereiche vor, die früher gar nicht kosteneffektiv zu bearbeiten gewesen wären. Unser Lexis ContractMaster ermöglicht es Anwälten, für ihre Klienten rasch aktualisierte Vertragsmuster zur Verfügung zu stellen. Dadurch haben sie mehr Zeit für das, worin heute wirklich das Geschäft liegt, nämlich die Beratung.

