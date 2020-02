Neue Chefs bei Magenta, JCL, OnlineDoctor und mehr

Management. Philipp Pohlmann wird neuer CFO von Magenta Telekom. Neuernennungen gibt es unter anderem auch bei SAP, JCL, Bain und dem Start-up OnlineDoctor.

Philipp Pohlmann wird im April 2020 neues Mitglied der Geschäftsführung von Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) und als CFO (Chief Financial Officer) für alle Finanzthemen zuständig sein. Er folgt Gero Niemeyer, der nach drei Jahren in Österreich, als CFO zu T-Mobile Niederlande wechselt.

Pohlmann ist derzeit Senior Vice President, CFO des Segments USA und Group Development der Deutschen Telekom AG und war dabei unter anderem für M&A-Transaktion in den USA und für die Finanzen der Funktürme in Deutschland und den Niederlanden zuständig.

Pohlmann startete seine berufliche Karriere 2005 bei der Deutschen Bank und arbeitete in Frankfurt und New York bei Morgan Stanley.

Wechsel bei SAP CEE und SAP Österreich

Jakob Kiblböck ist zum neuen Head of SuccessFactors bei SAP für die Region CEE (Central and Eastern Europe) ernannt worden. Bei SuccessFactors handelt es sich um eine cloudbasierte SAP Lösung für Human-Capital-Management.

In den letzten vier Jahren hat Kiblböck das Platform & Technologies Geschäft bei SAP ausgebaut und war hier zuletzt als Senior Solution Sales Executive und seit 2019 als P&T-Teamleiter für Österreich tätig. Vor seiner Zeit bei SAP war Kiblböck Head of Sales bei Pioneers und Key Account Manager bei Cisco Systems in Amsterdam.

Raimund Höfinger ist neuer Sales Director General Business & Channels bei SAP Österreich und übernimmt damit die Vertriebsleitung für den Mittelstands-Bereich von Sabine Pfriemer-Zenz, die in Elternkarenz gehe.

Höfinger ist seit 2001 für SAP unter anderem als Partnermanager der SAP Österreich tätig. Seine Karriere startete er bei SAP als Accountmanager für den Bereich Energieversorger. In den folgenden Jahren übernahm er die Vertriebsleitung in den Branchen Service Industries und Public Sector, sowie die Verantwortung als Global Account Director im Bereich Insurance.

Neuer CEO bei JCL Logistics Austria

Thomas Ziegler ist zum neuen CEO bei JCL Logistics Austria ernannt worden. Er war zuletzt sechs Jahre als Geschäftsleiter bei DB Schenker in Hörsching tätig.

Davor war er laut den Angaben unter anderem Managing Director bei Gefco Austria, Business Development Manager bei der Schachinger Logistik Holding und Supply Chain Manager bei Fischer Sports.

Neuer Bereichsleiter bei Bain

Bain & Company hat Klaus Kremers als neuen Leiter für den Bereich Bereich Bain Accelerated Transformation in der Region D-A-CH geholt. In dieser Funktion wird er auch neuer Co-Head der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) für diesen Bereich.

Vor seinem jetzigen Wechsel zu Bain & Company war Kremers fünf Jahre Partner bei McKinsey in Berlin und davor zwölf Jahre Senior Partner bei Roland Berger Strategy Consultants.

Neu bei OnlineDoctor

Ole Wiesinger wird neues Mitglied des Verwaltungsrats des Schweizer Startups OnlineDoctor. Über die webbasierte Plattform können Patienten Fotos von einem Hautproblem an einen Facharzt schicken und erhalten innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.

Das Startup arbeitet laut eigenen Angaben in der Schweiz und Deutschland mit rund 300 Fachärzten zusammen.