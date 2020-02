Neuernennungen bei FMK, Huawei und Emporia

Management. Magenta-CTIO Volker Libovsky wird neuer FMK-Präsident. Neuernennungen gibt es auch bei Huawei Technologies Austria und Emporia Telecom.

Volker Libovsky, Chief Technology & Information Officer (CTIO) von Magenta Telekom, ist neuer Präsident des Forum Mobilkommunikation (FMK). Er wurde von der Generalversammlung des FMK einstimmig gewählt.

Er folgt in dieser Funktion Matthias Baldermann, CTO von Hutchison Drei Austria, nach. Anläßlich seiner Ernennung meinte Libovsky, dass es von hoher Bedeutung sei den Ausbau des 5G-Netzes in Österreich rasch voranzutreiben.

Wechsel bei Huawei Österreich

Jackie Zhang ist zum neuen CEO von Huawei Technologies Austria mit Sitz in Wien ernannt worden. Der gebürtige Chinese war ab 2004 bei Huawei unter anderem Director of Maldives Market und Key Account Director für Sri Lanka.

Von 2014 bis 2017 war Zhang stellvertretender General Manager von Huawei Vietnam, bevor er für den Konzern nach Europa wechselte. Zuletzt war er laut den Angaben als Direktor der Carrier Network Business Group in Polen tätig.

Wechsel bei Emporia Telecom

Michael Führlinger ist neuer Geschäftsführer für den deutschen Markt beim Linzer Seniorenhandy-Hersteller Emporia Telecom. Er kommt von MediaMarkt Linz und Saturn Salzburg, wo er die letzten 18 Jahre als Geschäftsführer tätig war.

Laut Emporia Telecom-Alleineigentümerin Eveline Pupeter soll Führlinger vor allem internationale Großkunden gewinnen und die Auslandsexpansion vorantreiben. Neben Deutschland sondiere Emporia derzeit den Einstieg in weitere Märkte wie Polen und Spanien, so Pupeter. In den nächsten drei Jahren sollen laut Eigentümerin fünf weitere Länder dazukommen.