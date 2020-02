Neue Deals bei CMS, Freshfields, Hengeler und Luther

Deals. CMS berät LEA Partners, Freshfields steht Evonik zur Seite und Hengeler betreut Ubisoft. Neues gibt es auch von Kanzlei Luther.

CMS hat LEA Partners bei einem Investment in das Stuttgarter Start-up Flip beraten. Das 2018 gegründete Start-up bietet laut CMS eine App zur rechtssicheren und ebenenübergreifenden Mitarbeiterkommunikation. Neben dem Lead Investor LEA Partners sind auch Cavalry Ventures, Plug & Play sowie Business Angels wie der Aufsichtsratsvorsitzende der BASF AG, Jürgen Hambrecht, als Kapitalgeber beteiligt. Das gesamte Investitionsvolumen betrage rund 3,6 Mio. Euro.

Das Team bei CMS wurde von Partner Stefan-Ulrich Müller geleitet und umfasste unter anderem auch Partner Stefan Lüft (Intellectual Property). CMS hat LEA Partners zuletzt auch bei Investitionen in Smart Steel Technologies und Intranav beraten.

Freshfields berät Evonik

Freshfields hat die Evonik Industries AG in einem Fusionskontroll-Verfahren gegen die Federal Trade Commission (FTC) der USA mit Erfolg vertreten. Am 24. Januar 2020 lehnte laut Freshfields Richter Timothy J. Kelly vom US-Bezirksgericht für den District of Columbia nach einer zweiwöchigen mündlichen Verhandlung den Antrag der FTC auf eine einstweilige Verfügung ab, welche die Übernahme des in Philadelphia ansässigen Chemieunternehmens PeroxyChem LLC durch Evonik blockiert hätte.

Aufgrund des Verfahrensausgangs konnte Evonik die Übernahme von PeroxyChem am 3. Februar 2020 abschließen. Die Fusion vereine zwei von fünf Wasserstoffperoxid-Anbietern in Nordamerika. Am 2. August 2019 hatte die FTC beim Bundesbezirksgericht eine Klage eingereicht, in der sie die Auffassung vertrat, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb für Wasserstoffperoxid in bestimmten Regionen der USA beschränken würde.

Das Team bei Freshfields wurde von Partner Eric Mahr geleitet, der in vergangenen Jahren als Director of Litigation für die Kartellabteilung des US-Justizministeriums tätig war.

Hengeler Mueller berät Ubisoft

Hengeler Mueller hat das Softwareunternehmen Ubisoft beim Erwerb von 75 Prozent der Anteile an Kolibri Games, Entwickler von Free-to-Play-Spielen für mobile Endgeräte, beraten.

Die getroffene Vereinbarung räumt Ubisoft laut Kanzlei die Möglichkeit ein, den Anteil an Kolibri über die nächsten vier Jahre schrittweise auf 100 Prozent zu erhöhen. Das Team bei Hengeler Mueller wurde von Jens Wenzel (Gesellschaftsrecht/M&A) geleitet.

Luther berät Capnamic

Luther hat den Early-Stage Venture Capital-Investor Capnamic Ventures bei einer Investition in das Münchner Bausoftware-Start-up Capmo beraten. Capmo wurde 2018 gegründet und entwickelt Software für die Baubranche, mit deren Hilfe Bauleiter die Abläufe digital auf dem Smartphone dokumentieren und kontrollieren können. Zu den Kunden und Projekten gehören laut Luther der Frankfurter Grand Tower und das Deutsche Museum in München.

Laut Luther wurde die Finanzierungsrunde in Höhe von cirka 5 Mio. Euro von Capnamic angeführt sowie von Business Angels aus dem Netzwerk des Centers for Technology and Management und den Bestandsinvestoren Unternehmertum Venture Capital sowie HW Capital begleitet.

Das Team bei Luther wurde von Partner Gregor Wecker (M&A/Venture Capital) geleitet und umfasste unter anderem auch Partnerin Stefanie Prehm (Arbeitsrecht).