Jus: Uni Wien informiert über Postgraduate-Angebot

Rechtswissenschaften. Die Uni Wien lädt am 19. März 2020 zum Infotag ins Juridicum. Neben den LL.M.-Programmen werden auch zwei neue Zertifikatskurse vorgestellt.

Am 19. März 2020 lädt das Postgraduate Center der Uni Wien von 17 bis 19 Uhr zum diesjährigen „LL.M.-Cafe“ in das Juridicum in Wien. Interessierte können sich dabei über das Angebot an Master Of Laws (LL.M.) Kursen informieren.

Das Postgraduate Center bietet konkret LL.M.-Programme in den Fachrichtungen:

Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht

Familienunternehmen und Vermögensplanung

Informations- und Medienrecht

International Legal Studies

Kanonisches Recht

Steuerrecht und Rechnungswesen

Wohn- und Immobilienrecht

Neue Zertifikatskurse

Neu im Programm des Postgraduate Centers sind darüber hinaus die beiden Zertifikatskurse „Digital Communication and Law“ sowie „IT-Law Update“. Wie berichtet starten diese im Herbst 2020.