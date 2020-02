Neue Immobilien-Deals in der Linzer Innenstadt

Gewerbeimmobilien. Die Signa Financial Services erwirbt den Kaiserhof II und die Restaurantkette dean&david eröffnet eine Filiale am Linzer Hauptplatz. Beraten haben CBRE und Colliers.

Die vom Projektentwickler Flow entwickelte und im Jahr 2019 fertiggestellte Immobilie Kaiserhof II in Linz hat den Eigentümer gewechselt. Die Bauteile A und B in der Kaisergasse 16 wurden von der Signa Financial Services für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) erworben.

Die gemischt genutzte Immobilie beinhaltet 53 Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 2.500 Quadratmetern, 2 Gewerbeflächen mit rund 500 Quadratmetern sowie 57 Tiefgaragenstellplätze und Parkplätze.

„Der Kaiserhof II liegt nahe dem Linzer Stadtzentrum und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Das Objekt wurde 2019 fertiggestellt und bot somit eine außerordentliche Investitionsgelegenheit in einem Segment, das von Forward Deals geprägt ist“, so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties CBRE Österreich, der mit seinem Team den Käufer beraten hat.

Die technische Due Diligence für den Kaiserhof II erstellte ein Team der CBRE Building Consultancy, das von Julian Schramek geleitet wurde.

dead&david eröffnet Filiale

Die Restaurantkette dean&david hat ihre erste Filiale in Linz eröffnet. Das 2007 gegründete Unternehmen betreibt weltweit derzeit cirka 130 Standorte.

Die neue dean&david-Filiale befindet sich am Linzer Hauptplatz und umfasst eine Nutzfläche von cirka 338 Quadratmetern. Das Gastro-Unternehmen ist unter anderem auf die frische Zubereitung von Salaten, Smoothies und Suppen spezialisiert. Beraten wurde dean&david bei der Anmietung von Colliers.

„Als Clou dieses zentral gelegenen Standorts sehe ich den Schanigarten direkt am Hauptplatz in Linz. Dieser wird sich in wärmeren Monaten sicherlich großer Beliebtheit erfreuen“ so Tanja Tanczer, Senior Retail Consultant bei Colliers.