Neues Online-Tool für internationale Steuergesetze

Tools. Global TaxUpdate veröffentlicht eine neue Online-Plattform mit internationalen Steuergesetzen. Neues gibt es auch bei TÜV Austria, myAbility und weXelerate.

Global TaxUpdate (GTU), Anbieter von Steuerinformationen, hat die Online-Plattform GTU OnDemand eingeführt. Diese bietet eine Sammlung von internationalen Steuergesetzen, die ins Englische übersetzt wurden.

Laut GTU werden die Gesetzestexte dabei nicht nur übersetzt, sondern auch vor der Veröffentlichtung auf der Webseite von Steuerexperten auf Richtigkeit geprüft.

TÜV Austria übernimmt Boreas

TÜV Austria hat das auf Aufzugstechnik spezialisierte, italienische Unternehmen Boreas übernommen. Die Übernahme der 1982 gegründeten Firma mit Sitz in Turin soll das Portfolio von TÜV Austria in Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungslösungen in Italien weiter ausbauen, so TÜV Austria-CEO Stefan Haas.

myAbility erweitert Webpräsenz

myAbility.jobs, Jobplattform für Menschen mit Behinderung, hat ihre Webpräsenz um ein Karriereportal erweitert. Unter dem Menüpunkt „Karriere“ finden Interessierte Tipps, Bewerbungsvorlagen für eine Jobsuche mit Behinderung, Interviews sowie Infos zum sogenannten „myAbility Talent Programm“, das Studierende mit Behinderung und Unternehmen zusammenführen will.

BKS Bank und weXelerate

Die BKS Bank ist neuer Corporate-Partner beim Netzwerk weXelerate. „Die BKS Bank sieht die digitale Transformation als eine große Zukunftschance. Ziel der Partnerschaft mit weXelerate ist, viele neue Impulse für unsere Mitarbeiter und Führungskräfte zu generieren, um sie für die digitale Transformation zu begeistern“, so BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer.

Laut weXelerate nehmen derzeit rund 30 Großunternehmen an dem sogenannten „Corporate Innovation Programm“ von weXelerate teil. Das Programm soll seit dem Jahr 2017 rund 180 Startups mit diesen Unternehmen vernetzt haben, heißt es.