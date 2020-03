Neue Deals bei Dorda, KPMG Law, Herbst Kinsky und mehr

Wien. Dorda berät GalCap bei einem Immobilienkauf in Wien und KPMG Law berät die C-Quadrat Asset Management GmbH. Neue Deals gibt es auch bei Herbst Kinsky, Hengeler Mueller und Freshfields.

Dorda hat den Wiener Immobilien-Investmentmanager GalCap beim Kauf einer gemischt genutzten Immobilie in der Pohlgasse in Meidling beraten. Das Gebäude wird als Startobjekt in den offenen Spezialfond „GalCap – Austria Immobilien I“ der deutschen Investorenplattform 2IP eingebracht und war bisher Teil des Ekazent-Portfolios, heißt es. Verkäufer sind UBM und Invester.

Das Objekt mit 121 Mietwohnungen und einem Supermarkt im Erdgeschoss soll Ende 2021 fertiggestellt sein. UBM und Invester haben das Ekazent-Portfolio im Rahmen eines Joint Ventures von der Bank Austria als Baurecht übernommen und bleiben auch nach dem Verkauf der Immobilie in der Pohlgasse an GalCap bis zur Fertigstellung für das Development zuständig. Der Verkauf in Höhe von 28,65 Mio. Euro erfolgte im Rahmen eines Forward Share Deals.

Das Team bei Dorda bestand aus Partner Stefan Artner, Leiter der Immobilienpraxisgruppe, und Rechtsanwältin Magdalena Brandstetter.

KPMG Law berät C-Quadrat

KPMG Law Buchberger Ettmayer hat die C-Quadrat Asset Management GmbH, Tochtergesellschaft der C-Quadrat Investment AG, beim Kauf aller Anteile der Ariqon Asset Management AG beraten. Das Closing der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Das Team bei KPMG Law Buchberger Ettmayer wurde von Partner Stefan Arnold (Corporate/M&A) geleitet und bestand aus den Partnern Dieter Buchberger (Banking/Finance) und Elisabeth Wasinger (Arbeitsrecht) sowie den Associates Pablo Essenther, Thomas Androsch (beide Corporate/M&A), Andreas Flaig (Banking/Finance) und Valerie Kalnein (Arbeitsrecht).

Herbst Kinsky berät Earlybird

Herbst Kinsky hat Earlybird Venture Capital als Lead Investor im Zuge des Einstieges in das Wiener Start-up Mostly AI beraten. An der 5 Mio. Euro Series A Finanzierungsrunde waren laut Kanzlei auch die bisherigen Investoren 42cap und Push Ventures beteiligt.

Mostly AI ist ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Start-up aus Wien, das laut eigenen Angaben Unternehmen wie die Erste Group, Telefonica, Microsoft und die Bawag PSK als Kunden betreut.

Das Team bei Herbst Kinsky wurde von Partner Philipp Kinsky geleitet und umfasste Carl Walderdorff und Philipp Herold.

Hengeler Mueller berät Oetker-Gruppe

Hengeler Mueller hat die Oetker-Gruppe beim Verkauf des Bankhaus Lampe an Hauck & Aufhäuser beraten. Nähere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Das Team bei Hengeler Mueller wurde von den Partnern Johannes Adolff und Maximilian Schiessl (beide M&A) geleitet und umfasste u.a. die Partner Dirk Bliesener (Bankaufsichtsrecht), Christian Hoefs (Arbeitsrecht), Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht) und Matthias Scheifele (Tax).

Freshfields berät Projektanleihe für Windparks

Freshfields hat eine Gruppe institutioneller Kreditgeber unter Führung des Talanx-Konzerns bei der Zeichnung einer Projektanleihe in Höhe von rund 511 Mio. Euro beraten. Die Anleihe wurde von CPPIB Renewables Europe S.à r.l. (CPPIB) begeben und dient laut Kanzlei der Finanzierung der Beteiligung von CPPIB an zwei deutschen Offshore-Windparks.

Die beiden Windparks „Hohe See“ und „Albatros“ sind bereits in Betrieb und speisen zusammen bis zu 609 MW Leistung in das deutsche Stromnetz ein.

Das Team bei Freshfields wurde von den Partnern Daniel Reichert-Facilides und Robin Helmke geleitet und umfasste außerdem die Partner Markus Benzing und Mandeep Lotay.