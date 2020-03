Chef-Ernennungen bei BMW, Toyota und Sono Motors

Management. Frank Weber wird Vorstand für Entwicklung bei BMW. Toyota Deutschland ernennt einen neuen Vertriebsdirektor und E-Auto-Start-up Sono Motors bekommt einen neuen CFO.

Der Aufsichtsrat der BMW AG hat Frank Weber als neues Mitglied des Vorstands berufen. Er übernimmt mit 1. Juli 2020 das Ressort Entwicklung und tritt damit die Nachfolge von Klaus Fröhlich an, der in den Ruhestand geht.

Weber trat 2011 in die BMW Group als Leiter Gesamtfahrzeug ein und verantwortet derzeit die Produktlinie Rolls-Royce und die Oberklasse von BMW. Zuvor war er bei anderen Automobilherstellern in verschiedenen leitenden Funktionen überwiegend in der Entwicklung tätig.

Neuernennung bei Toyota Deutschland

Mario Köhler wird zum 1. April 2020 Direktor Vertrieb, After Sales und Händlerentwicklung bei Toyota Deutschland.

Der Betriebswirt ist seit 16 Jahren bei Toyota Deutschland tätig und war zuletzt General Manager im Bereich Geschäftskundenservice. Köhler folgt in dieser Funktion auf Udo Brandenburger.

Neuer CFO bei Sono Motors

Torsten Kiedel wurde zum neuen CFO des deutschen Start-ups Sono Motors ernannt. Sono Motors will das Solarauto Sion auf den Markt bringen, die entsprechende Crowdfunding-Kampagne hat nach einigen erzwungenen Verlängerungen im Jänner 2020 doch noch geklappt.

Kiedel startete seine Karriere von 2004 bis 2012 bei BMW und war danach u.a. bei Deal United, MyTaxi und Flixbus tätig. Zuletzt war er CFO bei der Occhio GmbH in München.