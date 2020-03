BDO Austria holt Grahammer & Partner an Bord

Dornbirn/Wien. BDO Austria erweitert mit 1.5.2020 die Präsenz im Westen Österreichs um die Grahammer & Partner Unternehmensberatung GmbH.

Damit erweitere BDO auch die Kompetenz im Corporate Finance: Die auf Finanzierungsberatung, Strategie und M&A spezialisierte Grahammer & Partner Unternehmensberatung GmbH repräsentiere BDO künftig in Vorarlberg und Tirol.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise arbeiten beide Unternehmen bereits zusammen, um den erhöhten Beratungsbedarf abzudecken, heißt es weiter. Ab Mai firmiere Grahammer & Partner dann unter BDO Corporate Finance GmbH. Der neue BDO Standort in Dornbirn werde sowohl Kunden in Vorarlberg als auch in Tirol betreuen und somit die Präsenz der BDO im Westen Österreichs wesentlich ausbauen.

Grahammer & Partner ist laut den Angaben auf Unternehmensfinanzierungen spezialisiert und verfüge über langjährige Erfahrung in der Beratung von Banken, Firmenkunden und der öffentlichen Hand. Der Schwerpunkt liege auf Finanzierungsberatung und -vermittlung, man decke aber auch die Vermittlung und Optimierung von Finanzierungsinstrumenten wie Fremdkapital, Mezzaninkapital und strukturierte Finanzierungen sowie die Bereiche Strategie und M&A ab.

Die Statements