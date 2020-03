Neue Deals bei bpv Hügel, Dorda, fwp und mehr

Deals. Herbst Kinsky berät Refurbed bei einer Series A Finanzierungsrunde und Warburg-HIH wird bei einem Immobilienverkauf in Wien von Dorda beraten. Aktuelle Mandate gibt es auch bei bpv Hügel, fwp, Rödl und Freshfields.

Herbst Kinsky hat Refurbed bei einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 15,6. Mio Euro beraten. Das Unternehmen betreibt seit dem Jahr 2017 einen Online-Marktplatz für erneuerte Elektronikprodukte.

Als Lead Investor agierte Evli Growth Partners aus Finnland. Weitere Neuinvestoren waren Almaz Capital, Bonsai Partners (Spanien), All Iron Ventures (Spanien) und FJ Labs (USA). Die bestehenden Investoren Inventure Partners und Hokl Ventures haben laut Kanzlei ebenfalls bei der Runde investiert.

Das Team bei Herbst Kinsky wurde von Florian Steinhart mit Unterstützung von Magdalena Wagner (beide Corporate/Venture Capital) geleitet.

Dorda berät Warburg-HIH

Dorda hat die deutsche Warburg-HIH Invest Real Estate beim Verkauf eines Bürogebäudes in der Brehmstraße 14 in Wien Simmering an einen Luxemburgischen Immobilienfonds beraten. Die Immobilie wurde 2015 von Warburg-HIH Invest erworben und umfasst rund 14.000 Quadratmeter. Hauptmieter der Immobilie ist das Finanzministerium.

Der Verkauf erfolgte in einem limitierten Bieterverfahren. Die Transaktion wurde im Rahmen eines Share-Deals abgewickelt, heißt es.

Das Team bei Dorda wurde von Partner Stefan Artner, Leiter der Immobilienpraxisgruppe der Kanzlei, geleitet und umfasste die Rechtsanwaltsanwärter Agnes Beck und Markus Buchleitner.

bpv Hügel berät Valneva

bpv Hügel hat die Wiener Valneva Austria GmbH in Zusammenhang mit einer Finanzierungstransaktion durch zwei US-Investmentgesellschaften beraten. Die Transaktion umfasse eine anfängliche festverzinsliche Kreditlinie in Höhe von 60 Mio. US-Dollar und einer weiteren flexiblen Kreditlinie, die es dem Unternehmen ermöglichen soll, in den nächsten 12 Monaten weitere 25 Mio. US-Dollar Kapital zu ähnlichen Bedingungen abzurufen.

Die Valneva SE ist ein Biotech-Unternehmen, das Impfstoffe für Infektionskrankheiten entwickelt und vermarktet. Valneva SE hat Niederlassungen in Österreich, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Kanada und den USA.

Das Team von bpv Hügel wurde von den Partnern Stefan Gaug (Finanzierung/M&A) und Elke Napokoj (M&A/Kapitalmarkt) geleitet und umfasste die Partner Gerald Schachner (Steuerrecht) und Sonja Dürager (IP), Senior Associate Nicolas Wolski (Steuerrecht) und Associate David Pukel (Finanzierung/M&A). bpv hatte Valneva SE auch unlängst beim Delisting von der Wiener Börse beraten.

fpw berät VTB Bank

Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) hat die VTB Bank bei der Finanzierung des Erwerbs von 50% an der planquadr.at Development- und Immobilienportfolio-Gruppe beraten.

Die Beratung umfasste die Financial Due Diligence, Strukturierung, Verhandlung und Durchführung der Finanzierung. Finalisiert wurde die Finanzierung am 16. März 2020.

Das Team bei fwp wurde von Partner Florian Kranebitter geleitet.

Rödl & Partner berät Adviqo

Rödl & Partner hat die Adviqo Group bei ihrem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Kang SAS von Truffle Capital beraten.

Das Team bei Rödl & Partner wurde von Partnerin Audrey Benguira sowie den Associate Partnern Marcus Schmidbauer und Maximilian Egger geleitet.

Freshfields berät Aurubis

Freshfields hat die Aurubis AG bei dem am 18. März 2020 bekanntgegebenen Rückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien zu einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Mio. Euro beraten. Schwerpunkt der Beratung war die Beachtung der kapitalmarktrechtlichen Vorgaben zur entsprechenden Anwendung der Safe Harbor-Regelung.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Christoph H. Seibt sowie die Associates Maximilian Stöwahse und Gerrit Bulgrin (alle Corporate/M&A).