Der neue Audi RS5: Der A5 als Rennwagen

Sportwagen mit 450 PS. Audi hat die RS-Modelle aus der A5-Reihe aufgefrischt: Audi RS5 Sportback und Audi RS5 Coupe gehen mit neuer Optik an den Start.

Der Audi RS5 ist die extrem sportliche Version des A5, deutlich leistungsstärker als der A5 und sogar stärker als der S5. Doch lässt man Leistung und Optik außen vor, so ist der RS5 im Grunde nur ein sehr teurer A5, oder?

Nun hat Audi sich entschlossen, das A5-Spitzenmodell etwas zu erneuern. Neue Designdetails und ein neues Bedienkonzept sollen die aktualisierten RS5-Modelle am Markt glänzen lassen. Die Optik erinnert jetzt mehr an die großen Brüder Audi RS6 Avant und Audi RS7, was man vor allem beim RS5 Sportback bemerkt.

„Unsere RS 5-Modelle sind hoch-dynamische Alleskönner“, so Oliver Hoffmann, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. „Der permanente Allradantrieb quattro verleiht den RS 5-Modellen das entscheidende Plus an Traktion, Dynamik und Stabilität.“

Unter der Haube des Audi RS5

Immense Durchzugskraft, hohe Leistung kombiniert mit Effizienz, das verspricht Audi bei beiden der überarbeiteten RS5-Modelle, sowohl beim Coupe als auch bei der Sportback-Version des RS5.

In harten Zahlen bedeutet das eine Leistung von 331 kW (450 PS) aus einem V6 2.9 TFSI Motor. Der neue RS5 beschleunigt in nur 3,9 Sekunden von Null auf 100 km/h und kann bis zu 250 km/h erreichen (auf Wunsch hebt die Audi Sport GmbH den Topspeed sogar auf 280 km/h an).

Allerdings muss man bei so einer Leistung auch mit einem entsprechendem Verbrauch rechnen und der liegt in diesem Fall laut Hersteller bei 9,2 – 9,1 Liter auf 100 Kilometer.

Der Preis des Audi RS5

Genaue Preise sind noch nicht bekannt. Einen Hinweis auf die Preisliste des Audi RS5 gibt die Rennversion des Audi A4, der RS4. Dieser beginnt in Österreich bei einem Basispreis von 99.760 Euro und in Deutschland bei 81.400 Euro. Der Preis des neuen RS5 wird voraussichtlich um ein paar 1000 Euro höher sein.