Neue Chefinnen bei AmCham, Corum, NTT und mehr

Management. Corum ernennt Verena Boulanger zur Leiterin für Digital Marketing und Susanne Reisinger-Anders folgt Daniela Homan als Executive Director der AmCham Austria nach. Neuernennungen gibt es u.a. auch bei NTT Austria und bei der Austria Motorsport Federation (AMF).

Verena Boulanger übernimmt die digitalen Agenden für die österreichische Niederlassung der französischen Investmentfirma Corum. Als Digital Marketing Managerin ist sie für die strategische Ausrichtung und die Umsetzung aller Online-Aktivitäten verantwortlich, heißt es.

Boulanger zeichnete zuletzt als Digital Managerin bei L´Oréal Österreich u.a. für die strategische Ausrichtung, Planung und Durchführung von Mediakampagnen, die Websites, Tools und Apps, sowie für die Bereiche Social Media und Search verantwortlich.

Ihr Masterstudium der Betriebswirtschaft schloss die geborene Wienerin mit den Schwerpunkten eBusiness und Industrial Management an der Uni Wien ab.

Wechsel bei AmCham Austria

Susanne Reisinger-Anders folgt Daniela Homan als Executive Director der U.S.-Handelskammer nach. Homan tritt nach knapp zehn Jahren bei der AmCham Austria ihren Ruhestand an.

Reisinger-Anders ist seit zwei Jahren als Head of Marketing and Member Relations für die American Chamber of Commerce in Austria tätig. In ihrer neuen Position berichtet sie an Präsident Martin Winkler und verantwortet die operativen Aufgaben der Interessenvereinigung.

NTT Austria ernennt neue Geschäftsführerin

NTT Austria hat Nora Lawender zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Sie folgt in dieser Funktion Jürgen Horak nach.

Lawender ist seit 18 Jahren im Unternehmen in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Unter anderem war sie auch vor der Eingliederung in den NTT-Konzern CFO von Dimension Data, dem Vorläuferunternehmen von NTT Ltd. Austria.

Neuernennung bei der Austria Motorsport Federation

Michael Fehlmann ist neuer Generalsekretär der Austria Motorsport Federation (AMF). Er folgt auf Kurt Wagner, der nach 39 Jahren bei der Austria Motorsport, davon 25 als Generalsekretär, in Pension geht.

Fehlmann führt nun als Generalsekretär gemeinsam mit Präsident Harald Hertz die Austria Motorsport Federation.

Neuernennung bei KHT und Apostore

Die Kommissionier- und Handhabungstechnik GmbH (KHT) und die Apostore GmbH, beide hundertprozentige Töchter der österreichischen Knapp AG, haben Christopher Thielen zum Geschäftführer ernannt.

Thielen war bis dato Head of Sales and Marketing der Apostore GmbH und wird die Geschäfte der beiden Gelsenkirchener Unternehmen gemeinsam mit dem bisherigen alleinigen Geschäftsführer Christian Bauer leiten.

Neuer Sprecher beim Forum Wellpappe Austria

Stephan Kaar übernimmt turnusmäßig die Sprecherfunktion für die österreichische Wellpappe-Industrie.

Das Forum Wellpappe Austria (FWA) besteht aus den Mitgliedsunternehmen DS Smith Packaging Austria, Dunapack Mosburger, Mondi Grünburg, Rondo Ganahl, Smurfit Kappa Interwell und Steirerpack. Kaar ist Geschäftsleiter bei der Rondo Ganahl AG und war davor Vorstand der Volksbank Vorarlberg.