Auto kaufen in der Corona-Krise: Lohnt sich das?

Automarkt. Autohändler bekommen die Ausgangsbeschränkungen und knappen Budgets vieler potenzieller Kunden derzeit massiv zu spüren. Umso mehr buhlen sie um jeden Käufer.

Während der Corona-Krise ein Auto zu kaufen ist möglich, doch dann bleibt immer noch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt und ob man deswegen seine Gesundheit aufs Spiel setzen will.

Kann man jetzt Schnäppchen ergattern?

Das Hochfahren der Wirtschaft hat begonnen und viele Betriebe haben wieder aufgesperrt oder öffnen in nächster Zeit, darunter auch für Autohäuser und Werkstätten. Wie derzeit überall, gelten freilich auch dort strenge Sicherheitsmaßnahmen.

Die Autohändler buhlen jedenfalls um Kunden. Da im vergangenen Monat der Umsatz praktisch auf Null gefallen ist, lassen die Händler nichts unversucht, um die Einnahmen wieder anzukurbeln. Genau aus diesem Grund könnte sich die Überlegung eines Autokaufs im Moment lohnen.

So hat der deutsche Wirtschaftsprofessor und Branchenexperten Stefan Bratzel bereits vor einigen Tagen gemeint, „Rabatte werden notwendig sein“, um den Autoabsatz zu beleben. Und tatsächlich haben sich die durchschnittlichen Rabatte auf Autopreise seit dem letzten Monat schon erhöht. Es ist also durchaus möglich, jetzt in der Corona-Krise ein Schnäppchen zu ergattern.

Die Gelegenheiten dazu werden auch schon wieder mehr: Zumindest Autohäuser mit einer Verkaufsfläche von unter 400 Quadratmetern haben seit 14. April wieder geöffnet, die übrigen sollen mit 2. Mai folgen. Somit besteht die Möglichkeit, wie in „normalen“ Zeiten einen Händler seiner Wahl zu besuchen, dort ein Auto anzuschauen oder sogar zu kaufen. Auch Kunden, die ein paar Monate vorher bei einem Händler ein Auto bestellt haben, können dieses abholen.

Virtuelle Auto-Events

Die Not machte die Händler aber auch erfinderisch. Viele setzen verstärkt auf die Möglichkeit, ein Auto online zu besichtigen, Infos einzuholen und sich online beraten zu lassen.

Bei manchen Herstellern wie zum Beispiel Mercedes kann man ein Auto sogar direkt online kaufen. Ford wirbt im Rahmen einer aktuellen Leasing-Aktion in Österreich mit dem Slogan „drei Monatsraten geschenkt“. Und VW ist mit einer eigenen Online-Reservierung für den neuen Golf 8 Rabbit ins Rennen gegangen – wobei die Abholung in zwei Monaten stattfinden soll.

Außerdem finden in den kommenden Wochen auch viele Events online statt. So veranstaltet Sportwagenhersteller Porsche diesen und nächsten Monat den Porsche Supercup als eSport-Event.