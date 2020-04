Compliance Solutions Day ist am 24.9.2020

Compliance. „Vertrauen durch Integrität – Green & Social Compliance“ ist einer der Schwerpunkte des Compliance Solutions Day 2020. Keynote Speaker ist KICG-Direktor Stephan Grüninger.

Unter dem Slogan „Compliance for Future: Mit effektiver Compliance fit für die Zukunft“ findet der 7. Compliance Solutions Day (LexisNexis, Tageszeitung Die Presse u.a.) am Donnerstag, 24. September 2020 in Wien statt – hoffentlich weit jenseits aktueller Covid-19-Probleme.

Die Themen und der Keynote Speaker

Dabei geht es laut Veranstaltern u.a. um „Green & Social Compliance“ als neue Herausforderungen an das Management der Unternehmensverantwortung. Bei dem anmelde- und kostenpflichtigen Event (bis 24.4. mit „Early-Bird“-Rabatt) wird wie üblich ein neuer Keynote-Speaker auftreten: Prof. Dr. rer. pol. Stephan Grüninger wird demnach schildern warum die Compliance-Zukunft noch komplexer und anspruchsvoller wird und wie wir uns darauf vorbereiten können.

Grüninger ist Wissenschaftlicher Direktor des Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG), Inhaber der W3-Professur für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Managerial Economics, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik e.V. (DNWE) und Wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Wirtschaftsethik gGmbH (ZfW).

Zum 7. Compliance Solutions Day erwartet LexisNexis rund 300 Branchenprofis als Teilnehmer. Man werde wie gewohnt aktuelle Trends der Compliance-Entwicklungen sowie Use Cases beleuchten. Die Teilnahme gelte als Weiterbildungsnachweis für die Rezertifzierung zum Compliance Officer von Austrian Standards.