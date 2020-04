Neue Deals bei Binder Grösswang, DLA Piper, Freshfields und Rödl

Wirtschaftskanzleien. DLA Piper Wien berät bei einem Luxemburger Immodeal. Die Post wird von Binder Grösswang betreut. Auch Freshfields sowie Rödl & Partner melden neue Deals.

DLA Piper hat die FFF Real Estate S.à r.l., eine Tochtergesellschaft des FFF Fund I SCSp SICAV-RAIF, einem in Luxemburg ansässigen regulierten Multikompartment-Fonds, beim Erwerb und der Entwicklung eines Wohnprojekts in Luxemburg beraten. Der FFF Fund I Fonds wird von einer in Zypern ansässigen Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Wohnimmobilienentwicklers betrieben.

Das Beratungsteam inkludierte Anwälte aus dem Wiener und dem Luxemburger DLA Piper Büro. Geleitet wurde das Team von Corporate-Partner Christoph Mager und Senior Associate Ekaterina Larens aus dem Wiener Büro.

Der Luxemburger Finance-Partner Xavier Guzman betreute laut den Angaben mit den Associates Joris Reinert und Fanny Denoel die Akquisitionsfinanzierung, der Luxemburger Corporate-Partner Olivier Reisch beriet mit Counsel Nicolas Marchland und den Associates Mateusz Glowacki und Michele Büchler zu den gesellschafts- und immobilienrechtlichen Aspekten.

Binder Grösswang betreut Start der bank99

Binder Grösswang hat die Österreichische Post AG beim Start ihrer neuen Bank „bank99“ betreut. Die Beratung umfasste den Erwerb einer 80 Prozent Beteiligung an der bank99 (vormals Brüll Kallmus Bank AG) von der Grawe-Bankengruppe sowie die Vertretung gegenüber der Europäischen Zentralbank und den nationalen Aufsichtsbehörden FMA (Finanzmarktaufsicht) und OeNB (Österreichische Nationalbank).

Weiters beriet Binder Grösswang auch bei der Vorbereitung und Umsetzung des Leistungsangebots der bank99 in Kooperation mit der Grawe-Bankengruppe und Ria Money Transfer.

Das Team von Binder Grösswang wurde von Stephan Heckenthaler (Banking&Finance) und Gottfried Gassner (Corporate / M&A) geleitet und umfasste u.a. Partner Michael Binder, Counsel Stefan Frank (beide Banking&Finance), Anwalt Moritz Salzgeber (Corporate/M&A) und die Rechsanwaltsanwärter Brigita Rakar, Andreas Perkonig (beide Banking&Finance) und Markus Sacherer (Corporate/M&A).

Binder Grösswang hat außerdem die Lenzing AG und die Palmers Textil AG bei der Gründung eines Joint Ventures beraten. Gegenstand des neu eingegangenen Joint Ventures ist die industrielle Produktion von Schutzmasken in Österreich. Lenzing hält 50,1 Prozent und Palmers 49,9 Prozent der Anteile am neuen Joint Venture Unternehmen Hygiene Austria LP GmbH, heißt es.

Die Produktion und der Verkauf der Masken sollen im Mai 2020 beginnen. Insgesamt sei eine Kapazität von 25 Millionen Masken pro Monat geplant, heißt es.

Das Team bei Binder Grösswang bestand aus Partner Florian Khol und Rechtsanwältin Hemma Parsché (beide Corporate/M&A).

WestInvest wird von Freshfields beraten

Freshfields hat die zur deutschen Deka-Gruppe gehörende Fondsgesellschaft WestInvest beim Erwerb des Forum Salzburg beraten. Das Forum liegt am Hauptbahnhof Salzburg und verfügt über rund 20.000 Quadratmeter vermietbare Flächen sowie 300 Stellplätze.

Das mixed-use Asset beherbergt neben einem von der Spar-Gruppe als Generalmieterin betriebenen Einkaufszentrum, ein Hotel der H-Hotels Gruppe und Büroflächen, die größtenteils an die ÖBB vermietet sind, heißt es.

Das Freshfields-Team wurde von Felix Neuwirther (Head of Real Estate Austria) geleitet und umfasste u.a. Thomas Deutinger, Mario Züger und Filip Peric.

Rödl & Partner begleitet Loanboox bei BaFin-Lizenz

Rödl & Partner hat die Fremdkapital-Plattform Loanboox bei der Beantragung einer BaFin-Lizenz für Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) beraten. Als reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut ist Loanboox nun nach Erteilung der Erlaubnis durch die Finanzaufsicht zum Erbringen der Anlagevermittlung berechtigt.

Die Leitung des Rödl & Partner-Teams lag bei Associate Partner Christian Conreder. Unterstützt wurde er von Associate Maria Fichtler.