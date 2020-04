Coronakrisen-Webinare: Austrian Standards, LexisNexis und mehr

Webinare. LexisNexis informiert über Aktuelles zum Arbeitsrecht. Neue Webinare gibt es auch von Austrian Standards, Baker McKenzie und VIAC.

LexisNexis veranstaltet am 5.Mai um 15 Uhr ein Webinar zum Arbeitsrecht mit dem Titel „Arbeitszeit – Neues und Wichtiges zu Gleitzeit, Elternteilzeit & Co“. Das Webinar behandelt u.a. die Themen Gleitzeit, Elternteilzeit und die Covid-19-Kurzarbeit. Es referiert Univ.-Prof. Franz Schrank.

Das Webinar ist gratis für Kunden der Plattform Lexis 360 mit dem Paket Arbeitsrecht kompakt, Abonnenten der Zeitschriften ARD Betriebsdienst und Abonnenten der Loseblattausgabe Arbeits- und Sozialrecht.

Webinar-Reihe von Austrian Standards

Austrian Standards veranstaltet eine Webinar-Reihe zu aktuellen Themen rund um Immobilienrecht und Coronakrise. Die kommenden Termine sind:

28.April / 10:00 Uhr: Covid-19 und die Baustelle

4.Mai / 10:00 Uhr: Mietzins anpassen und valorisieren

5.Mai / 14:00 Uhr: Mietzinsminderung und -befreiung

6.Mai / 14:00 Uhr in Kooperation mit TaylorWessing: Die Lohnverrechnung bei der Covid-19-Kurzarbeit

12.Mai / 10:00 Uhr: Covid-19 und die Baustelle

Es referieren u.a. Michaela Petritz-Klar, Brigitte Sammer (beide TaylorWessing), Hermann Wenusch (Wenusch-RA), Philip Neubauer (KSKP Konrad Neubauer Fähnrich), Michael Klinger (Michael Klinger Immobilien) und Christoph Kothbauer (Online Hausverwaltung & Immobilientreuhand).

Webinar-Reihe von Baker McKenzie

Baker McKenzie veranstaltet zusammen mit Business Circle eine Webinar-Reihe zu mehreren rechtlichen Themen rund um die Coronakrise. Diese beinhalten:

30.April / 14:00 Uhr: Finanzierungen, Kredite und Garantien in der Corona-Zeit

5.Mai / 9:30 Uhr: Geschäftsraummiete in der Corona-Krise

6. Mai / 13:00 Uhr: Arbeitsrecht – Vorbereitung von Post-Shutdown-Strategien

13.Mai / 10:00 Uhr: Wirtschaftsmediation Reloaded

18.Mai / 9:30 Uhr: Vertragsrecht und Probleme in der Lieferkette

Es referieren u.a. Alexander Petsche, Filip Boras, Anahita Thoms, Robert Wippel und Philipp Maier.

Webinar zu Schiedsgerichtsbarkeit

Das Vienna International Arbitral Centre (VIAC) veranstaltet am 30.April um 9:00 Uhr ein Webinar zum Thema „Arbitration in Times of Covid-19 – Challenges and How to Tackle Them“.

Es referieren Alice Fremuth-Wolf (VIAC), Susanne Gropp-Stadler (Siemens) und Jan Heiner Nedden (Hanefeld).