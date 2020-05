WU Wien führt Aufnahmeprüfung online durch

WU Wien. Die Corona-Maßnahmen haben Auswirkungen auf die Aufnahmeprüfungen für die Bacherlorstudien. Diese werden an der Wiener Wirtschaftsuni WU durch ein Essay ersetzt bzw. online abgehalten.

Im Detail werden bei den deutschsprachigen Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Wirtschaftsrecht die schriftliche Aufnahmeprüfung durch ein Essay ersetzt. Beim englischsprachigen Business and Economics findet die Aufnahmeprüfung online statt. Alle übrigen Vorrausetzungen für die Aufnahme bleiben unverändert, so die WU Wien.

„Nach wie vor ist es nicht klar, ob und ab wann größere Veranstaltungen und damit einhergehend auch Großprüfungen in Österreich wieder stattfinden können. Die WU hat sich daher entschlossen, die Aufnahmeverfahren so früh wie möglich anzupassen“, so Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin der WU Wien.

Fristen laufen unverändert weiter

Die Fristen für die Aufnahme zu einem Bachelorstudium an der WU bleiben unverändert:

Alle Bewerber haben bis 19. Mai Zeit, sich online zu registrieren. Dies ist auch ohne Maturazeugnis möglich. Zeitgleich ist ein Kostenbeitrag von 50 Euro zu entrichten.

Ist die Zahl der Interessenten in einem der Bachelorstudien nach dem 19. Mai höher als die zugewiesenen Studienplätze, ist bis einschließlich 2. Juni Zeit, bei allen drei Bachelorstudien das Online-Self-Assessment (OSA) zu absolvieren. Dieses soll dazu dienen ein realistisches Bild der Studieninhalte sowie der Studienorganisation zu vermitteln.

Für das englische Bachelorstudium muss parallel zum OSA ein Motivationsschreiben in englischer Sprache hochgeladen werden. Übersteigt die Zahl der Studienbewerber, die bis 2. Juni das OSA absolviert haben, jene der Studienplätze, startet die letzte Stufe des Aufnahmeverfahrens.

Letzte Stufe Essay bzw. Online-Prüfung

Im Falle der beiden deutschsprachigen Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) mit 2.703 Plätzen und Wirtschaftsrecht (WiRe) mit 870 Plätzen wird die schriftliche Prüfung durch ein Essay ersetzt. Das Essay ist schriftlich in deutscher Sprache zu erbringen.

Beim englischsprachigen Business and Economics (BBE) mit 240 Plätzen wird die Aufnahmeprüfung wie geplant am 7. Juli 2020 abgehalten, allerdings online. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der WU Wien.