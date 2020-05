PHH eröffnet PHH Tax mit Rödl-Team und mehr

Neue Spezialisten. Wirtschaftskanzlei PHH holt ein Steuerberaterteam rund um Andreas Baumann von Rödl & Partner. Und Schweden-Anwalt Andreas Sabadello eröffnet in Wien.

Steuerberater und Jurist Andreas Baumann wechselt gemeinsam mit den Steuerberatern Christian Andre, Karin Spindler-Simader und Viktoria Wöhrer von Rödl & Partner zu PHH. Er und sein Team wird aus einer eigenen Steuerberatungsgesellschaft als PHH Tax operieren, heißt es.

Baumann war unter anderem bei zwei Big Four-Gesellschaften und zwei großen österreichischen Rechtsanwaltskanzleien tätig. Er ist laut den Angaben auf die Beratung von Unternehmen und Private Equity-Gesellschaften im M&A Tax-Bereich spezialisiert.

Baumann ist Mitglied der Steuerberater-Prüfungskommission der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und Universitätslektor für M&A und Due Diligence an den Unis Graz und Linz. Zudem ist er Co-Herausgeber der Handbücher „Konzernsteuerplanung” sowie „Tax Due Diligence” im Verlag LexisNexis und beim SteuerExpress des Manz Verlags verantwortlich für den Bereich „Umgründungen“.

Sabadello Legal eröffnet Büro in Wien

Die Kanzlei Sabadello Legal von Ex-Baker & McKenzie Anwalt Andreas Sabadello hat neben dem Standort in Stockholm ein eigenes Büro in Wien eröffnet. Sabadello ist in Österreich und Schweden als Rechtsanwalt zugelassen.

Das Team des Wiener Standorts besteht aus Rana Gomari (Associate), Ex-DLA Piper Jurist Tristan Lind (Associate), Anne Müller und Julia Ziselsberger.