WU Wien: 12.300 Online-Prüfungen in einer Woche

Uni. Die WU Wien hat ihre Großprüfungswoche augrund der Coronakrise dieses Jahr online abgehalten. In Summe gab es rund 12.300 Antritte.

38 Prüfungen der WU Wien fanden vergangene Woche via der Onlineplattform „Learn“ statt, 20 davon mit Online-Aufsicht. Dabei soll stichprobenweise mittels Zugriff auf den PC kontrolliert worden sein, ob Studierende die Prüfung auch tatsächlich selbst ablegen. Die größten Prüfungen hatten zwischen 830 und 900 zeitgleiche Antritte, heißt es.

„Es dürfte europaweit nicht viele Universitäten geben, die Prüfungen in dieser Größenordnung inklusive Aufsicht online abwickeln können. Selbst kommerzielle Anbieter gehen in der Regel von maximal ein paar hundert Antritten aus. Wir haben es geschafft, über 12.300 Antritte abzuwickeln“, so WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger.

Weitere Online-Prüfungen sind fix

In Summe soll die technische Abwicklung der Prüfungen gut funktioniert haben, meint Hanappi-Egger. Beginnend mit kommender Woche sollen deswegen fortlaufend weitere Online-Prüfungen stattfinden. „Für uns war das Abhalten der Großprüfungswoche auch ein Pilotversuch. Aus diesem haben wir viel gelernt und werden für die nächste Großprüfungswoche entsprechend nachbessern“, so die Rektorin.

Beim Abhalten der Online-Prüfungen ging es vor allem darum, den Studierenden zu ermöglichen, ihre Lehrveranstaltungen abzuschließen, damit keine ECTS verloren gehen. Die nächste Großprüfungswoche findet im Juni statt. Die WU erwartet dabei eine weitere Steigerung bei den Prüfungen und Antritten.