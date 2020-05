Beförderungen bei BDO, Erste Group, Rödl und TÜV

Karriere. Die Erste Group ernennt Adriano Bruno zum neuen HR-Leiter und RBI-CEO Johann Strobl wird Uniqa-Aufsichtsrat. Bei BDO, TÜV Trust IT und Rödl & Partner gibt es ebenfalls Wechsel.

Die Erste Group hat Adriano Bruno zum neuen Leiter Group Human Resources ernannt. Er folgt Markus Posch, der 10 Jahre Personalleiter der Erste Group war. Er werde direkt an Bernd Spalt, CEO der Erste Group Bank AG, berichten.

Bruno begann in den frühen 1990er Jahren als Software-Entwickler und IT-Manager und wechselte 2001 in den HR-Bereich, als er als Mitglied des in London ansässigen eBusiness-Strategieteams von Unilever das „Interactive Mentor Program“ leitete. Anschließend wechselte er in das Global HR Expertise Team des Unternehmens. Seine Karriere umfasst darüber hinaus Positionen als globaler HR Business Partner bei UBS, HR-Landeschef bei IBM und später Bayer sowie zuletzt als globaler HR-Transformationsleiter bei Bayer.

Sabine Mlnarsky bleibt weiterhin Leiterin Human Resources Österreich sowie stellvertretende Leiterin Group HR.

RBI-CEO wird Uniqa-Aufsichtsrat

Johann Strobl, CEO der Raiffeisen Bank International AG (RBI), wird der Hauptversammlung der Uniqa Insurance Group AG am 25. Mai 2020 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Strobl war von 2007 bis 2017 Chief Risk Officer der RBI beziehungsweise der RZB sowie von 2013 bis 2017 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der RBI. Seit 2017 ist er CEO der RBI.

Erwin Hameseder scheidet mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2020 aus dem Aufsichtsrat von Uniqa aus, heißt es.

Neuer Geschäftsführer bei TÜV Trust IT

Andreas Köberl ist neuer Geschäftsführer der TÜV Trust IT GmbH, einer Tochtergesellschaft der TÜV Austria Group. Der studierte Betriebswirt (WU Wien) begann seine berufliche Laufbahn bei der Greco International AG und bei Siemens IT Solutions and Services.

Zuletzt war Andreas Köbler beim börsennotierten französischen IT-Dienstleister Atos für die Business Unit IT-Security in Österreich als Vice President, Head of Cybersecurity, verantwortlich.

Neuer Marketing-Leiter bei BDO

BDO richtet sein Marketing neu aus und erweitert dieses um eine Business Development-Unit. Diese wird sich mit der Customer Life Journey, mit Produktentwicklung und -positionierung sowie Distribution und Kommunikation beschäftigen.

Für die frisch geschaffene Abteilung „Business Development & Marketing“ hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen den studierten Juristen und Betriebswirt Thomas Wanker an Bord geholt. Der gebürtige Südtiroler hat an den Unis Hamburg, London und Trient studiert und bringe Erfahrung in diversen Großkanzleien mit, für die er auf nationaler und internationaler Ebene tätig war.

Neuer CFO bei Rödl & Partner

Felix Madeja leitet als neuer CFO die Serviceeinheit Finanzen & Steuern bei Rödl & Partner. Die Serviceeinheit gliedert sich in die Bereiche Controlling, Steuern, Group Accounting und Treasury und werde in einem mehrstufigen Prozess umgestaltet. Der Umbau umfasst sowohl strukturelle und organisatorische als auch technologische und prozessuale Aspekte.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler, Steuerberater und Bankkaufmann Madeja hat seit 2015 die interne Steuerabteilung bei Rödl & Partner aufgebaut und war bis zuletzt deren Leiter. Seit 2019 ist er Partner der Kanzlei und Vorstand der Steuerberaterkammer Nürnberg.