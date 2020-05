Grazer Masterstudium für Finanzbranche wird digitaler

Bildung. Die FH Joanneum in Graz hat die Inhalte des Masterstudiums „Bank- und Versicherungsmanagement“ überarbeitet. Der Fokus liegt verstärkt auf Digitalisierung.

„Digitalisierung ist einerseits Treiber, aber auch Herausforderung für die Finanzbranche und verlangt nach qualifizierten Mitarbeitern, die umfangreiches Fachwissen mit technologischem Know-how vereinen. In einer globalen Ökonomie entscheiden Agilität und Schnelligkeit, mit denen sich Unternehmen, insbesondere auch im Bank- und Versicherungssektor an neue Trends, Technologien und organisatorische Veränderungen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen anpassen können, über deren langfristigen Erfolg“, so Michael Murg, Institutsleiter Bank- und Versicherungswirtschaft der FH Joanneum.

Wahlweise Bank- oder Versicherungsmanagement

Studierende des Masterstudiums „Bank- und Versicherungsmanagement“ können sich bereits zu Studienbeginn für eine von zwei Spezialisierungen entscheiden:

Im Rahmen der Vertiefung „Bankmanagement“ befassen sich die Lehrveranstaltungen mit Bankcontrolling, Gesamtbanksteuerungsteuerung, Vertriebsmanagement, Produktklassen, FinTech und Banking Case Studies.

Die Vertiefung „Versicherungsmanagement“ behandle Versicherungscontrolling und -steuerung, Vertriebsmanagement, Produktklassen, Prozesse sowie InsurTech und Insurance Case Studies.

Neben Präsenzlehrveranstaltungen werden neben blended-Learning auch digitalisierte Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Studierende ihren Studienfortschritt selbst bestimmen und online absolvieren können, so die Veranstalter.