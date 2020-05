Schönherr und Wolf Theiss beraten bei Invester-Deal

Immobilien. Schönherr berät Invester United Benefits beim Verkauf des Wiener Wohnbauprojekts „Wohngarten“ an ZBI. Letztere hatten Wolf Theiss zur Seite.

Wirtschaftskanzlei Schönherr – konkret die Praxisgruppe Real Estate & Construction – hat Invester United Benefits beim Verkauf eines der aktuell größten Wohnbauprojekte in Wien beraten. Der „Wohngarten“ in Wien-Simmering wurde laut den Angaben von Invester United Benefits in Form eines Forward-Share-Deals an die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe verkauft.

Die Vertragsunterzeichnung fand Anfang April statt, das Closing ist für Ende Juni 2020 geplant. Bei dem Deal waren auch die Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss sowie BDO und EY aktiv.

Das Immobilienprojekt

Das Wohnbauprojekt „Wohngarten“ umfasst eine vermietbare Fläche von rund 35.300 Quadratmetern. Die Fertigstellung des Baus ist für Ende 2021 vorgesehen. Invester United Benefits trage auch weiterhin die Projektverantwortlichkeit und ist für die gesamte Verwertung sowie das lokale Asset Management zuständig.

Im vergangenen Jahr hat das Schönherr-Team rund um Michael Lagler, Arabella Eichinger und Clemens Rainer einige große Immobilientranskationen in Wien begleitet. Dazu zählten u.a. der Erwerb des Wiener T-Centers durch KTB Investment & Securities, der Erwerb von zwei Bauteilen des Austria Campus („Campus 2“ und „Campus 3“) durch Universal-Investment, der Erwerb von zwei Bauteilen des Quartier Belvedere durch die Eastern Property Holdings, die Veräußerung des Hotels Hilton am Stadtpark durch Invester United Benefits sowie der Erwerb des Wohnprojekts Kai 100 durch Art-Invest Real Estate.

Die Berater