GBTEC übernimmt avedos mit Cerha Hempel und Deloitte

Wien. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel berät die deutsche GBTEC beim Erwerb sämtlicher Anteile am Wiener GRC-Softwarespezialisten avedos.

Die GBTEC Software + Consulting AG, ein auf digitale Transformation und Business Process Management spezialisiertes deutsches Software-Unternehmen und Teil des Portfolios von Softwareinvestor Main Capital Partners, baut mit der Transaktion ihr Angebot im Bereich Governance, Risk and Compliance (GRC) aus: Sie erwerbe sämtliche Anteile an der auf GRC-Produkte spezialisierten avedos GRC GmbH und setze so ungeachtet der Covid-19-bedingten Krise weiter auf Wachstum.

Die Übernahme der Anteile an avedos erfolgte durch direkten und indirekten Anteilskauf sowie durch Einbringung eines Teils des vom Gründer, Geschäftsführer und Gesellschafter der avedos, Samuel Brandstätter, gehaltenen Anteils in die GBTEC. Mit der hiermit vermittelten Rückbeteiligung unterstreiche Brandstätter sein weiteres Engagement bei avedos sowie seine Überzeugung von einer aussichtsreichen gemeinsamen Zukunft.

Die Beratungsteams

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch Coronavirus-Pandemie wurde die Transaktion innerhalb von wenigen Wochen durchgeführt, so die Berater: Konkret aktiv waren Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel in Österreich und Deloitte Legal in Deutschland – allesamt vom Home-Office aus.