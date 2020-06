Colliers-Chef Thomas Belina: „Immobilienmarkt nimmt Fahrt auf“

Interview. Die Covid-19-Krise dämpft noch den Markt für Business-, Retail- und Wohnimmobilien – aber vielleicht nicht mehr lange, sagt Thomas Belina, Geschäftsführer von Colliers International.

Extrajournal.Net: Die Coronavirus-Krise hat sich auch auf die Immobilienmärkte ausgewirkt. Laut vielen Studien ist die Zahl der Transaktionen – seien es nun Immobilienverkäufe oder Vermietungen – deutlich zurückgegangen. Wie sehen Sie aktuell die Lage?

Thomas Belina: Auch im Immobilienbereich hat sich die Corona-Krise merkbar ausgewirkt, wobei sich einmal mehr gezeigt hat, dass diese Branche – verglichen mit anderen Bereichen – sehr stabil ist und die Situation bis dato relativ gut überstanden hat. Nach einem drastischen Einbruch der generellen Nachfrage in allen Bereichen (Investment, Retail, Office, Wohnen) ab Mitte März 2020 für einige Wochen, in denen wir auch mit diversen Absagen und Verschiebungen von Transaktionen, Anmietungen etc. konfrontiert waren, hat der Markt wieder sukzessive an Fahrt aufgenommen.

„Volumina bald wieder annähernd so wie vor der Krise“

Durch die frühen Maßnahmen und die dadurch geringen Fallzahlen ist davon auszugehen, dass zumindest in Teilbereichen der Immobilienwirtschaft bald wieder Volumina abgewickelt werden, die annähernd dem Niveau vor der Krise entsprechen.

Inzwischen werden die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in den meisten Ländern wieder zurückgefahren, auch in Österreich ist das so. Welche Auswirkungen erwarten Sie?

Belina: Wesentlich für die Gesamtwirtschaft und damit auch für den Immobilienbereich wird sein, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden – wir gehen davon aus, dass sich die vollen Auswirkungen erst in ca. 6 Monaten zeigen werden und rechnen vor allem im 3. und 4. Quartal dieses Jahres damit, dass noch einige Betriebe aufgeben werden müssen. Maßnahmen wie die Kurzarbeit helfen Unternehmen über einen kurz- oder mittelfristigen Engpass, haben aber nur nachhaltige Wirkung, wenn sich die Situation relevant und schnell bessert.

Worauf wird es ankommen, damit der österreichische Immobilienmarkt wieder gut aus der Corona-Krise hinauskommt?

Belina: Grenzöffnungen und Reisemöglichkeiten sind für Österreich als Tourismusland essentiell und werden einen entscheidenden Faktor für die Wirtschaftsleistung darstellen. Aktuell sind rund 50 Prozent der Wiener Hotels geschlossen, das wirkt sich massiv auf den Handel und die Gastronomie aus.

Wichtig wird sein, dass von den vielen aktuell arbeitslos gemeldeten Menschen in Österreich eine möglichst große Zahl schnell wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden kann, damit die Kaufkraft wieder steigt und der Handel belebt wird. Der Bereich Wohnen ist relativ stabil, die Nachfrage verbessert sich zunehmend, die Menschen müssen sich Ihre Wohnungen aber auch leisten können.

Vor allem bleibt zu hoffen, dass sich die Zahlen in Bezug auf das Virus sowohl in Österreich als auch in den umliegenden Ländern weiterhin reduzieren, damit die Wirtschaft in allen Segmenten wieder hochgefahren werden kann.

„Niedrige Leerstände, stabile Mieten, zunehmende Internationalität“

Welche Stärken bzw. positiven Aspekte schätzen internationale Investoren bzw. internationale Mieter wie Retailanbieter und Konzerne am Immobilienmarkt hierzulande – in Zeiten jenseits der Corona-Krise?

Belina: Für den Investmentstandort Österreich sprechen neben positiven Wirtschaftsdaten und dem niedrigen Zinsumfeld vor allem die hohe Sicherheit und Lebensqualität und eine sehr erfreuliche demographische Entwicklung in den urbanen Großräumen. Anleger schätzen außerdem das geringe Risiko aufgrund niedriger Leerstände und stabiler Mieten. Die letzten Jahre haben daher auch eine zunehmende Internationalisierung des heimischen Investmentmarkts gezeigt.

Österreich bleibt als begehrte Einkaufsdestination auch beliebt bei Händlern und Gastronomen – auf der Liste der begehrtesten Standorte belegt Wien Platz 10 und wurde beispielsweise durch Mercer Studies schon mehrfach zur lebenswertesten Stadt ausgezeichnet.

Da die Corona-Krise alle Länder betrifft, ist davon auszugehen, dass sich dieser Status auch nicht ändern wird.

Der Interviewpartner

Mag. (FH) Thomas Belina ist Managing Partner und Geschäftsführender Gesellschafter der Colliers International Immobilienmakler GmbH in Wien.

Link: Colliers International