Dogado übernimmt easyname, bpv Hügel und Dorda helfen

Wien. bpv Hügel berät dogado beim Zusammenschluss mit easyname, dem zweitgrößten Hosting-Provider Österreichs. Auch Dorda, Allen & Overy u.a. sind tätig.

Konkret berät bpv Hügel laut den Angaben unter der Leitung von Thomas Lettau die dogado GmbH beim Erwerb von 100% der Anteile an easyname GmbH. Dogado ist eine Tochtergesellschaft von European Directories, einem Portfoliounternehmen des Triton Fund III.

Easyname, der zweitgrößte österreichische Hosting-Provider, werde dabei Teil der dogado Group. Florian Schicker, Geschäftsführer und Gründer von easyname, bleibe dem Unternehmen erhalten und beteilige sich an der dogado GmbH unter dogado Group-Führung von CEO Daniel Hagemeier.

Mit dieser Transaktion etabliere sich die dogado als ein führendes mittelständisches Hosting-Unternehmen in der DACH-Region und setze ihre Buy-and-Build-Strategie in diesem Bereich fort. Die dogado Group mit Sitz in Dortmund ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäfts- und Privatkunden (Marken: dogado, checkdomain, BUSYMOUSE, alfahosting und jetzt easyname). Die rund 170 Mitarbeiter betreuen rund 250.000 Kunden, man zählt sich zu den führenden Hosting-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Beratungsteams