Neues vom Kapitalmarkt bei Hengeler, Wolf Theiss und mehr

Wirtschaftskanzleien. Aktuelle Emissionen gibt es bei Banken, einem Rohöl-Unternehmen und mehr. Die Berater sind Hengeler Mueller, Weber, White & Case und Wolf Theiss.

Die deutsche Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe unter ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) platziert. Die Anleihe hat laut den Angaben ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und einen festen Kupon von 6,125 % p.a. Unter dem Ende Mai aufgelegten Programm kann die Bank sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben.

Hengeler Mueller hat die Commerzbank zu dem AT1-Emissionsprogramm und der ersten Platzierung unter dem Programm beraten. Tätig waren Partner Alexander Rang (Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Matthias Scheifele (Steuern, München) sowie die Associates Pascal Brandt (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Tim Würstlin (Steuern, München).

Weber & Co. berät Raiffeisen Bank International bei Öl-Emission

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. beriet unter Federführung von Christoph Moser die Raiffeisen Bank International AG (RBI) als Rechtsberaterin bei der Emission einer EUR 100 Millionen Anleihe der Emittentin Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. mit einer Laufzeit von 23 Jahren, die in den Handel am Vienna MTF einbezogen wurde. Der jährliche Kupon der Anleihe liegt bei 1,20%.

Für die Platzierung der Anleihe zeichnete Raiffeisen Bank International AG verantwortlich. Wolf Theiss Rechtsanwälte beriet die Emittentin unter der Federführung von Alexander Haas. Im Transaktionsteam von Weber & Co: Christoph Moser (Partner, Federführung), Angelika Fischer (Associate).

White & Case berät aamundo Gruppe bei Investmentplattform

White & Case hat die Frankfurter aamundo Immobilien Gruppe bei der Gründung eines Joint Ventures mit Angelo Gordon, einem weltweit führenden Investment-Manager für alternative Investments, beraten.

Die aamundo Immobilien Gruppe und Angelo Gordon werden demnach zusammen eine Investmentplattform für Value-Add-Immobilien aus dem Logistik- und Light Industrial-Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufbauen. Das gemeinsame Investitionsvolumen liege bei insgesamt mindestens 500 Mio. Euro.

Die aamundo Immobilien Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main kauft und managt Wohn- und Gewerbeimmobilienportfolien für institutionelle Investoren, Family Offices sowie für die eigene Bilanz und verfügt zudem über ein Fondshaus für institutionelle Anleger.

Angelo Gordon ist ein global agierender Alternative Investment Manager, der derzeit circa 38 Mrd. Dollar verwalte. Mit Schwerpunkt auf Kredit- und Immobilienstrategien ist Angelo Gordon ist seit mehr als 27 Jahren im Immobilienbereich aktiv, davon mehr als 12 Jahre in Europa und unterhält Büros in London, Amsterdam, Frankfurt und Mailand.

Das White & Case Team bestand aus den Partnern Murad Daghles (M&A/Corporate, Düsseldorf) und Holger Wolf (Real Estate, Frankfurt) sowie Local Partner Thyl Haßler (M&A/Corporate, Düsseldorf) und Associate Behnam Yazdani (Real Estate, Frankfurt). Zu Finanzierungsaspekten beriet Partner Florian Ziegler (Banking, Frankfurt).