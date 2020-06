Energie-Mandate bei BEIRA, Görg und White & Case

Transaktionen. White & Case hilft bei einer OMV-Emission in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. BEIRA berät EnBW, Görg die Fraport AG.

Das Frankfurter Büro von White & Case hat die Konsortialführer Citigroup, Commerzbank, Erste Group, Landesbank Baden-Württemberg, Mizuho Securities Europe und Raiffeisen Bank International bei einer Anleiheemission der OMV AG in Höhe von 1,5 Mrd. Euro beraten.

Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. Euro eine Laufzeit von drei Jahren und einen fixen Kupon von 0,000 Prozent.

Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. Euro eine Laufzeit von zehn Jahren und einen fixen Kupon von 0,750 Prozent.

Die Schuldverschreibungen wurden sowohl an der Luxemburger Börse als auch an der Wiener Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen. Das White & Case Team bestand laut den Angaben aus Partner Karsten Wöckener (Federführung) sowie Partnerin Rebecca Emory, Local Partnerin Cristina Freudenberger und Associate Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets, Frankfurt).

EnBW steigt bei Smatrics ein

Barnert Egermann Illigasch (BEIRA) hat den süddeutschen Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG beim Einstieg in die österreichische Smatrics GmbH & Co. KG beraten. Die Smatrics mobility+ GmbH werde zukünftig als Joint Venture von EnBW und Smatrics das größte österreichweite Ladenetz für Elektromobilität und Schnellladen betreiben und den Ausbau des bestehenden Ultraschnellladenetzes in Österreich vorantreiben.

Das Team von BEIRA bestand aus Michael Barnert (Partner, Corporate/M&A, Federführung), Heinrich Stubenberg (Corporate/M&A), Isabella Hartung (Partner, Kartellrecht, Vergaberecht), Clemens Egermann (Partner, Arbeitsrecht), Magdalena Ziembicka (Arbeitsrecht), Michail Fouzailov (Finance), Piotr Markut, Martin Wagner (Real Estate) und Sebastian Schwab (Kartellrecht, Vergaberecht).

Görg berät die Fraport AG bei Strom aus erneuerbaren Energien

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Görg berät die Fraport AG bei der Beschaffung von Grünstrom. Die Flughafenbetreiberin strebe damit an, ihre Klimaschutzziele am Flughafen Frankfurt umzusetzen. Die Beschaffung erfolgt über ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb bei regelmäßiger nicht verbindlicher Bekanntmachung nach § 36 Abs. 4 bis 6 SektVO, heißt es weiter.

Diese hat am 08.06.2020 mit der europaweiten Veröffentlichung einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung („Vorinformation“) zur „Grünstrombeschaffung im Wege von Power Purchase Agreements (PPA) Wind offshore“ begonnen. Mit dieser werden zunächst Interessenbekundungen eingeholt. Das Vergaberecht bilde den Schwerpunkt der anwaltlichen Beratung (Heiko Hofmann, Frankfurt am Main), die mit energiewirtschaftlichen Fragestellungen einhergehe (Liane Thau, Berlin).