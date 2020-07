BlueSky Energy setzt auf OÖ statt Asien: Die Berater

Frankenburg. BlueSky Energy verlegt den Standort von Asien nach Oberösterreich: Der Hersteller von Stromspeicherlösungen auf Salzwasserbasis begibt dabei Genussrechte. Herbst Kinsky und Katholnig beraten.

Konkret hole BlueSky Energy die komplette Zellenfertigung von Asien nach Frankenburg. Rund 5 Mio Euro werden laut den Angaben in diese Standortverlegung investiert. Ab Herbst 2020 sollen Zellen für bis zu 30.000 Batterien gefertigt werden, was 80 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Elektrotechnik und Montage für die Region schaffe.

Die starke Nachfrage nach umweltfreundlichen Speicherlösungen sowie die Verkürzung der Transportwege um acht Wochen seien ausschlaggebend dafür, die Kerntechnologie komplett nach Österreich zu verlegen. BlueSky Energy exportiere seine Produkte in 22 Länder, die Nachfrage nach Salzwasserspeichern sei deutlich gestiegen, daher werde die Kapazitäten in der Fertigung gleichzeitig ausgebaut und verzehnfacht.

Firmengründer Hansjörg Weisskopf und Gesellschafter Horst Wolf verweisen auch auf das Credo von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die „nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise forderte, Kerntechnologien zurück nach Österreich zu holen.“

Finanzierung mit Genussrechten

Zur Finanzierung der Wachstumsschritte hat das Unternehmen Genussrechte begeben. Die Zeichnungsfrist läuft – nach Verlängerung – nun bis 30. September 2020. Investiert werde dabei in qualifizierte Mitarbeiter, den Aufbau einer Fertigungsstraße sowie in moderne Messtechnik. „Die Fertigungsmaschinen sind bereits bestellt. Noch heuer werden die ersten Zellen in Oberösterreich gefertigt und mit 2021 kann die Serienproduktion starten“, so Geschäftsführer Thomas Krausse, zuständig für den Aufbau der regionalen Fertigung.

Die Vertragsunterlagen zu den Genussrechten wurden von der Kanzlei Alexander Katholnig erstellt und in Zusammenarbeit mit Herbst Kinsky (Wolfgang Schwackhöfer) geprüft, so BlueSky Energy.