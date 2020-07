Audi e-tron ist meistverkauftes E-SUV in Europa

Elektroautos. Im ersten Halbjahr 2020 wurden weltweit 17.641 Audi e-tron-Modelle verkauft. In Europa ist er derzeit meistverkauftes E-SUV.

Besonders im skandinavischen Markt scheint der Audi e-tron den Puls der Zeit zu treffen: In Norwegen war er das meistverkaufte Pkw-Modell im ersten Halbjahr 2020. Insgesamt 92 Prozent des in Norwegen ausgelieferten Audi-Volumens entfiel auf den neuen e-tron.

Auch weltweit scheint das E-SUV-Modell gut anzukommen: In den USA hat der e-tron seit Jänner eine Steigerung der Verkäufe um rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, so Audi.

Aktuell kostet der Audi e-tron in Österreich ab rund 70.000 Euro (manche Business-Versionen gibt es schon ab 59.990 Euro). Seit April ergänzt der Sportback die e-tron-Familie. Dieser beginnt bei 72.800 Euro.

Rund 20 vollelektrische Modelle geplant

Der e-tron soll laut Audi erst der Anfang einer großen E-Offensive sein: Insgesamt sind 20 vollelektrische Modelle bis zum Jahr 2025 geplant.

Die erst kürzlich vorgestellten S-Versionen von e-tron und e-tron Sportback bilden dabei die sportliche Schiene der Modellreihe und mit dem Q4 e-tron concept gab der deutsche Autobauer auf dem Genfer Automobilsalon 2019 einen Vorgeschmack auf das Kompaktmodell der Marke. Der Audi e-tron GT soll kommendes Jahr an den Start gehen.

Mehrere Auszeichnungen für den Audi e-tron

Der Audi e-tron hat erst unlängst mehrere Auszeichnungen erhalten: So gewann der e-tron in den USA vor Kurzem den „Wards 10 Best Interiors“-Award für sein Interieur.

Im Juni gewann der deutsche Autohersteller den „Display Industry Award 2020“ der „Society for Information Display“ (SID) für die Entwicklung der beim e-tron verwendeten, kamerabasierten Außenspiegel.