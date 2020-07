Donau-Uni Krems: Neues EU-Joint Master-Programm

Krems. Die Donau-Universität Krems startet im Herbst den neuen Master of Science „Transition, Innovation and Sustainability Environments“ gemeinsam mit drei anderen EU-Unis.

Die EU-Kommission hat der Donau-Universität Krems das neue Joint Master-Programm „Transition, Innovation and Sustainability Environments“ zugeschlagen, teilt die Uni mit: Vier europäische Universitäten unter Koordination der Donau-Universität Krems sowie weitere Partner aus Forschung und Praxis werden ab Herbst 2020 demnach zunächst in einer einjährigen Vorbereitungsphase den neuen Master „Transition, Innovation and Sustainability Environments“ durchführen.

Das Programm werde von der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus Mundus Programms mit 4,1 Millionen Euro gefördert. Erasmus Mundus Joint Master Degree-Studiengänge (EMJMD) werden von mindestens drei Hochschulen aus drei verschiedenen Erasmus+ Programmländern entwickelt. Sie bieten einen internationalen Masterstudiengang an, in dessen Verlauf Studierende an mehreren Standorten europa- und weltweit ihre Ausbildung absolvieren.

Gesellschaftliche Transformation als Master-Thema

Der viersemestrige Master of Science in „Transition, Innovation and Sustainability Environments“ ist ein neu konzipiertes europäisches Programm zur Bewältigung gesellschaftlicher Transformationsprozesse. Im Mittelpunkt stehen laut Donau-Uni Analyse und Gestaltung nachhaltiger und resilienter Prozesse sowie Strukturen in Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie.

Das Lernen werde von einem intensiven Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis geleitet, das Studienprogramm folge einem transdisziplinären Ansatz. Studierende sollen ein Verständnis der Kopplungen zwischen den Mensch-Natur-Technologie-Systemen erhalten, positive und negative Mechanismen sowie die Auswirkungen von Übergangsprozessen kennenlernen und passende Interventionen initiieren lernen sowie deren Innovationspotential abschätzen können. Der Ablauf gliedert sich in mehrere Etappen:

Das Programm startet in Portugal beim Projektpartner Universidade Nova de Lisboa.

Das zweite Semester findet am University College Dublin, Irland statt.

Die Poznan University of Economics and Business, Polen ist Gastgeberin des dritten Semesters.

Den Abschluss macht die Donau-Universität Krems als Austragungsort des vierten Semesters.

Neben den vier Universitäten sind weitere Partner des Erasmus Mundus Joint Master-Programms die Scuola del Design de Politecnico Milano, Italien, der Complexity Science Hub Vienna, EURAC Research, Bozen, das International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, die Athena Research and Innovation Centers for Knowledge and Communication Technologies, Griechenland, sowie Partner aus der Praxis. Der Studienstart ist für das Winter-Semester 2021/2022 vorgesehen.

Drei Erasmus Mundus-Programme in Krems

Die Donau-Universität Krems koordiniere nun insgesamt drei Erasmus Mundus Programme: 2018 wurden die beiden bestehenden Erasmus Mundus Joint Master-Programme MARIHE “Research and Innovation in Higher Education” und Media Arts Cultures verlängert. Nun kommt der neue Master „Transition, Innovation and Sustainability Environments“ dazu.