Neuerscheinung: Der GmbH-Geschäftsführer

Buch. Mit den Rechten, Pflichten und der Haftung von Geschäftsführern der wichtigsten Gesellschaftsform beschäftigt sich ein neues Profi-Skriptum.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfreut sich in der wirtschaftlichen Praxis großer Beliebtheit: Sie ist die mit Abstand häufigste Kapitalgesellschaft und vereint Merkmale wie die sprichwörtliche beschränkte Haftung mit einer einfachen Führungsstruktur.

Doch mit vielen Möglichkeiten kommt auch viel Verantwortung: So ist die Haftung der GmbH-Chefs für steuerliche und andere Verfehlungen ein bedeutendes Thema geworden. Für GmbH GeschäftsführerInnen sind in der täglichen Arbeit zahlreiche wesentliche Aspekte zu beachten, heißt es bei Verlag LexisNexis.

Der neue Leitfaden „Der GmbH-Geschäftsführer (Rechte – Pflichten – Haftungsprophylaxe)“ widmet sich den verschiedenen Aspekten der Leitung einer GmbH. Autor Christian Fritz bringe darin seine Erfahrung aus Vorträgen und Lehrveranstaltungen zur GmbH auf den Punkt.

Der Autor

Der Autor: Prof. Prof. (FH) Mag. Dr. Christian Fritz LL.M. LL.M. MBA MLS ist Gründungsgesellschafter der Kanzlei Fritz & Schauer sowie der Siess Fritz & Partner Steuerberatung in Innsbruck. Er ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger in mehreren Fachgebieten, eingetragener Mediator und lehrt Gesellschaftsrecht an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck sowie mehreren Fachhochschulen.