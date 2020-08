RBI holt sich 500 Millionen Euro: Die Berater

Wien. Wolf Theiss beriet die RBI bei einer Additional Tier 1 Emission im Volumen von 500 Millionen Euro. Auch Linklaters und Freshfields waren tätig.

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 22.7.2020 weiteres zusätzliche Kernkapital (Additional Tier 1) mit unbegrenzter Laufzeit im Volumen von EUR 500.000.000 platziert. Betreut wurde die RBI dabei von Wolf Theiss und Linklaters, so die Berater.

Die Emission

Nach den Additional Tier 1 Emissionen der RBI vom Juni 2017 und Januar 2018 hat die RBI neuerlich Additional Tier 1 Notes mit unbegrenzter Laufzeit begeben. Mit der AT 1 Emission im Volumen von EUR 500.000.000 werde die Kapitalstruktur der RBI weiter optimiert. Der Kupon der Emission betrage bis Mitte Dezember 2026 6% p.a. und werde danach neu festgesetzt.

Das Angebot der AT 1 Notes, die an der Börse Luxemburg gelistet sind, richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Mit einer Nachfrage von EUR 1,6 Milliarden war das Orderbuch laut den Angaben deutlich überzeichnet. Interesse an einer Zeichnung kam vor allem aus Großbritannien, Kontinentaleuropa und Asien, so Wolf Theiss.

Die Berater

Die RBI wurde hinsichtlich österreichischem Recht von Wolf Theiss DCM Partner Alex Haas und Counsel Christine Siegl (Regulatory, federführend) sowie Associate Sebastian Prakljacic (DCM) betreut. Weiters waren Partner Niklas Schmidt und Counsel Eva Stadler (beide Tax) seitens Wolf Theiss involviert.

Zu deutschem Recht wurde die RBI durch Linklaters, insbesondere von Peter Waltz (Partner) und Martin Rojahn (Managing Associate) beraten.

Die Joint Lead Managers wurden von Freshfields (Österreich) betreut.

„Wir freuen uns, dass wir die RBI bei dieser wichtigen Transaktion unterstützen durften, die, auch aufgrund unserer zeitnahen Beratung zu aufsichtsrechtlichen Themen, in einem ehrgeizigen Zeitrahmen abgeschlossen werden konnte“, so DCM-Chef Alex Haas.