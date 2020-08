Jahrestagung Restrukturierung: Tipps für die Covid-19-Krise

Wien. Die Jahrestagung Restrukturierung 2020 von Manz und Baker McKenzie steht im Zeichen der Coronavirus-Krise, von Stundungen bis Unternehmensumbau.

Die Veranstaltung am 1. Oktober 2020 in Wien wird von Anwaltskanzlei Baker McKenzie in Kooperation mit der Manz Rechtsakademie durchgeführt. Beleuchtet werde die Phase der Restrukturierung als besonders heikle Etappe im Dasein eines Unternehmens, und zwar aus der Sicht von von Rechtsanwälten, Banken und Unternehmensberatern.

Themen und Vortragende

Zu den Tagungsleitern bzw. Vortragenden gehören Baker-Partner Philipp J. Maier (Leiter der Arbeitsrechtspraxis der Kanzlei in Österreich) und Insolvenzexpertin Ulla Reisch, Partnerin bei Urbanek Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte.

Behandelt werden laut Tagungsprogramm u.a.: