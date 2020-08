Neue Chefs bei SalzburgMilch und McArthurGlen

Management. Bei SalzburgMilch kommt eine neue Chefetage und Unternehmensstruktur. Auch Shopping-Riese McArthurGlen nimmt in Salzburg eine Neuernennung vor.

Nach dem Ausscheiden des privaten Miteigentümers Meggle aus dem Eigentümerverband der SalzburgMilch GmbH Anfang 2020 ging die drittgrößte Molkerei Österreichs wieder zu 100% in den Besitz der heimischen Milchbauern über, heißt es bei dem Unternehmen: Konkret sind die Eigentümer die drei selbstständigen Genossenschaften Milchhof Salzburg eGen, Tauernmilch Bischofshofen reg. Gen.m.b.H. und Käsehof Besitzgenossenschaft eGen.

Nun werden rückwirkend zum 1.1.2020 die Genossenschaften zu einer fusioniert, die ab sofort unter dem Namen Salzburger Alpenmilch Genossenschaft eGen agieren werde. Obmann der neuen Genossenschaft ist Robert Leitner, Milchbauer aus Tarsdorf und bisheriger Obmann der Milchhof Salzburg eGen sowie langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der SalzburgMilch. Als seine Stellvertreter wurden Franz Bernhofer (Milchbauer aus Scheffau), Martin Fersterer (Milchbauer aus Lamprechtshausen) und Peter Lassacher (Milchbauer aus Mariapfarr) bestellt.

Zusätzlich übernehme die Salzburger Alpenmilch Genossenschaft eGen die Rolle als Gruppenträger für eine neu geschaffene Unternehmensgruppe, die neben der Genossenschaft und der operativen SalzburgMilch GmbH die ebenfalls neu gegründete Salzburger Alpenmilch Holding umfasst. Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch GmbH, übernehme ab sofort auch die Leitung der Salzburger Alpenmilch Holding.

Neu bestellt wurde auch der Aufsichtsrat der SalzburgMilch GmbH. Robert Leitner werde weiterhin als Aufsichtsratsvorsitzender das Gremium leiten. Die weiteren drei von Eigentümerseite zu besetzenden Positionen im Aufsichtsrat werden mit Johannes Lackner (Milchbauer aus Flachau), Roman Schörghofer (Milchbauer aus Anthering) und dem unabhängigen internationalen Handelsexperten Alexander Deopito besetzt, heißt es weiter. Die Arbeitnehmerseite ist durch die Betriebsräte Hermann Kreuzer und Bernhard Stadler im Aufsichtsrat vertreten.

„Im Vordergrund aller Überlegungen der Eigentümer steht primär die Ausrichtung der SalzburgMilch GmbH für die Zukunft. Daher braucht speziell die Genossenschaft schlanke Strukturen für schnelle Entscheidungen“, wird Aufsichtsratsvorsitzender Robert Leitner zitiert. Den Bauern wird gleichzeitig eine Anhebung des Milchauszahlungspreises in Aussicht gestellt.

Neuer Center Manager in Salzburg

Markus Gratz (48) hat die Funktion des Center Managers im McArthurGlen Designer Outlet Salzburg übernommen. Er ist seit 2014 im Team des Outlet-Riesen und war bisher als Deputy Center Manager im Designer Outlet Roermond, dem größten Center der McArthurGlen Gruppe, in den Niederlanden tätig.

Der gebürtige Bremer Gratz schloss sein internationales Wirtschaftsstudium an der Universität Paderborn ab. Vor seiner Laufbahn bei McArthurGlen arbeitete er laut den Angaben u.a. als Head of Sales bei der finnischen Iittala Group und als Retail Development Manager beim Schmuckunternehmen Thomas Sabo, wo er u.a. die Retail Expansion in Nordeuropa verantwortet hat und somit auch die österreichische Einzelhandelslandschaft gut kenne.

Das McArthurGlen Designer Outlet Salzburg eröffnete im September 2009 und bietet auf 28.000 m² rund 200 Marken. Insgesamt gibt es in Europa derzeit 25 Outlets in neun Ländern, der Gesamtumsatz belaufe sich auf über 4,5 Milliarden Euro pro Jahr.