Wieder deutscher Architekturpreis für Anwaltskanzlei

Edles Ambiente. Architekturbüro CSMM hat mit einem Immobilienprojekt von DLA Piper in Hamburg die Iconic Awards 2020 gewonnen.

Außen repräsentative historische Fassade, innen innovative und transparente Büroarchitektur: So beschreibt das Münchener Architektur- und Beratungsunternehmen CSMM seine Schöpfung für die Wirtschaftskanzlei DLA Piper in Hamburg. Nachdem das Projekt bereits den German Design Award 2020 gewonnen hat, wurde es nun in der Kategorie „Interior“ der „Iconic Awards 2020: Innovative Architecture“ mit „Selection“ prämiert.

Die Auszeichnung vergibt der Rat für Formgebung für die besten Architektur- und Designlösungen. Er würdige damit ganzheitliche Projekte aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign und Markenkommunikation. Die Preisverleihung findet am 5. Oktober 2020 in der Pinakothek der Moderne in München statt.

Die Statements

Malte Tschörtner, Architekt und geschäftsführender Gesellschafter der CSMM GmbH: „DLA Piper hat durch seine Entscheidungen zum Design und dem Projekt als Ganzem dieses Ergebnis erst möglich gemacht.“

„Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit CSMM in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, deutschlandweite Standards in Sachen Office-Design, aber vor allem auch in der Funktion umzusetzen. Dies trägt ganz wesentlich zur Stärkung unserer Corporate Identity bei“, so Hedda von Schaumann-Werder, Business Manager DLA Piper.

Das Gebäude

Konkret wünschte sich DLA Piper für ihre hanseatische Dependance auf 4.500 Quadratmetern ein Konzept, das Kommunikation und dynamisches Arbeiten unterstütze. Dazu wurde das geschichtsträchtige Hamburger Gebäude „Alter Wall“ neu gestaltet: Außen blieb die wilhelminische Fassade, innen zog das 21. Jahrhundert ein. Das Gebäude von 1914 zeichne sich durch architektonische Strenge und klare symmetrische Grundrisskompositionen aus. Der hohe Glasanteil lasse nun den Eindruck von Transparenz und Offenheit entstehen, erlaube jedoch gleichzeitig wichtige Diskretion.

DLA Piper hat derzeit vier Standorte und rund 240 Mitarbeiter in Deutschland. In München gestaltete ebenfalls CSMM Büroflächen in einem Palais an der Oper. Die Leistungen umfassten unter anderem die Neukonzeption der Gebäudestruktur und des Büroflächenlayouts bis hin zum Interior Design und zur Möbelkonzeption.

Im Frühjahr 2020 bezog DLA Piper das neueste Büro im WINX-Tower in Frankfurt. Auf über 6.000 Quadratmetern setzten dort die Architekten von CSMM den zukunftsgerichteten Ansatz der Wirtschaftskanzlei räumlich um, wie es heißt: Die Location sei bereits für den German Design Award 2021 nominiert.