Gaming-Takeover mit Baker und weitere Deals

Start-ups. Die Embracer-Gruppe übernimmt die österreichische Rare Earth Games, beraten von Baker McKenzie. Neues gibt es auch bei Herbst Kinsky und E&H.

Amplifier Game Invest hat den neugegründeten Spieleentwickler Rare Earth Games mitsamt Team übernommen, so die Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie: Amplifier Game Invest AB gehört so wie die Spieleanbietern THQ Nordic, Koch Media und Deep Silver zur schwedischen Embracer-Gruppe.

Das in Wien ansässige Entwicklungsstudio Rare Earth Games GmbH soll im Embracer-Reich Multiplayer-Adventure-Games für PC, Konsolen und Cloud-Services entwickeln. Die Transaktion wurde laut den Angaben Mitte August abgeschlossen und durchgeführt. Der Kaufpreis betrage 300.000 Euro, steige aber abhängig von vereinbarten Umsatzzielen auf bis zu zwei Millionen Euro, die in Aktien an Embracer ausgezahlt werden.

Geleitet wurde das Team von Baker McKenzie durch die Wiener Corporate-Partnerin Eva-Maria Ségur-Cabanac. Neben dem M&A-Team (Armin Assadi und Teresa Stüttler) waren auch die Praxen für IP, Employment und Banking & Finance involviert. „Die besondere Herausforderung bestand in der Umsetzung des vereinbarten Earn-Out-Mechanismus und der dafür erforderlichen Synchronisierung von schwedischen und österreichischen rechtlichen Erfordernissen“, so Ségur-Cabanac. Baker McKenzie hat Embracer auch 2018 bei der Übernahme der österreichischen Koch-Media-Gruppe beraten – seinerzeit ein großer Deal, der rund 500 Entwickler betraf.

Samsung investiert mit Eisenberger & Herzog (E&H) in Speedinvest 3

Samsung Catalyst Fund, ein Venture Capital Unternehmen von Samsung Electronics, investiert in den Speedinvest 3 Fond, der auf Pre-Seed- und Seed-Investitionen in den Bereichen Fintech, Deep Tech (Spinoffs von Universitäten), digitale Marktplätze, Industrie 4.0, digitale Gesundheit und Consumer Tech (digitaler Direktvertrieb) spezialisiert ist.

Trotz der Corona-Krise sei es Speedinvest 3 Fond gelungen, mehr als 190 Millionen Euro aufzubringen und damit die Zielgröße zu übertreffen. Zu den weiteren Investoren gehören u.a. der Europäische Investitionsfonds (EIF), die Erste Group und der US-Investor NEA, eine der größten Venture Capital Funds weltweit.

E&H begleitete Samsung unter der Leitung von Partner Philipp Nidal Karaman. „Wir freuen uns sehr, dass wir Samsung bei einer weiteren bedeutsamen Investition in Österreich begleiten durften. Die Investition in Speedinvest untermauert die Erfolgsgeschichte und das steigende Ansehen von Speedinvest auf dem globalen Venture Capital Markt“.

Im Beratungsteam war auch Philipp Schrader (Anwalt, Bank-und Finanzrecht). Speedinvest wurde von Schnittker Möllmann Partners Rechtsanwälte Steuerberater beraten (Partner Stephan Bank).

Herbst Kinsky begleitet byrd bei EUR 5 Mio Series A Runde

Wirtschaftskanzlei Herbst Kinsky hat die byrd technologies GmbH bei ihrer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von fünf Millionen Euro beraten. Neben Rider Global als Leadinvestor haben sich laut den Angaben auch VentureFriends und FJ Labs als Neuinvestoren sowie einige bestehende Investoren (u.a. Speedinvest und Reflex Capital) an der Runde beteiligt.

Das Unternehmen byrd ist ein 2016 gegründetes Wiener Logistik-Start-up, das ursprünglich im i2c Inkubator der Technischen Universität in Wien angesiedelt war. Das Start-up hat eine App entwickelt, die es Privat- und Firmenkunden ermöglicht, Gegenstände per Klick zu verschicken. byrd ist mittlerweile auf rund 60 Mitarbeiter angewachsen und ist in Österreich, Deutschland und Großbritannien vertreten.

Mit dem neu gewonnen Kapital plane byrd insbesondere sein Fulfillment-Netzwerk weiter zu vergrößern, im nächsten Schritt nach Frankreich und in die Niederlande. Das Team von Herbst Kinsky wurde bei dieser Transaktion von Partner Florian Steinhart mit Unterstützung von Felix Kernbichler geleitet (beide VC/Corporate).