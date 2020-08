Christoph Moser kehrt als Partner zu Schönherr zurück

Wirtschaftskanzleien. Kapitalmarkt-Spezialist Christoph Moser wird Anfang des Jahres 2021 Equity Partner bei Schönherr. Er war zuletzt bei Weber & Co.

Moser kehre damit zu Schönherr zurück, wo er bereits zwischen 2010 und 2012 als Rechtsanwaltsanwärter beziehungsweise Rechtsanwalt tätig war, so die Kanzlei. Sein Eintritt sei eine doppelte Verstärkung: Einerseits werde mit ihm die Kapitalmarktrecht-Praxis ausgebaut. Ursula Rath, seit 2014 Equity Partnerin bei Schönherr, und Christoph Moser sollen laut den Angaben das Team gemeinsam als eine der führenden Anlaufstellen am österreichischen Markt positionieren.

Zweitens soll mit dem gebürtigen Linzer Christoph Moser auch der neue Schönherr-Standort in Linz gestärkt werden: Dort wurde mit Michael Magerl zuletzt ein Transaktionsspezialist als Office Managing Partner an Bord geholt.

Christoph Moser war zuletzt Equity Partner bei Wirtschaftskanzlei Weber & Co. Er ist seit 2011 eingetragener Rechtsanwalt und hat sein Studium an der Johannes-Kepler-Universität in Linz (Mag.iur. 2004) absolviert. Er kann auf prominente Mandate in den Bereichen Debt Capital Markets (DCM) und Equity Capital Markets verweisen. In seiner bisherigen Kanzlei hat er zuletzt u.a. die OMV AG betreut.

