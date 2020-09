Clark wird Partner bei CMS Wien und weitere Beförderungen

Wirtschaftskanzleien. Banking & Finance-Anwalt Marcell Clark wird Partner bei CMS in Wien. Neueinstiege als Partner gibt es bei Noerr und Görg in Deutschland.

Marcell Clark verstärkt CMS in Wien als Partner: Mit seinem Fachwissen und seiner internationalen Erfahrung – u.a. in New York, Budapest und Bratislava – passe er perfekt zu CMS. In einem Statement gibt Clark das Lob zurück: „Ich freue mich, Teil des CMS Teams in Wien zu werden. Für mich stellt der Standort Wien eine perfekte Plattform dar: Er vereint einen ausgezeichneten Ruf mit einem internationalen Netzwerk und einem hochqualifizierten Team von Juristinnen und Juristen. Durch meine physische Anwesenheit werde ich in der Lage sein, unseren Klientinnen und Klienten bei Bedarf jederzeit auch persönlich rechtlich zu beraten.“

Die Laufbahn

Marcell Clark ist u.a. auf grenzüberschreitende Finanzierungsdeals und Immobilientransaktionen spezialisiert. Er hat für Jones Day Reavis & Pogue und für den US-Pensionsfonds TIAA in New York gearbeitet. Weiters war er für Dentons in Budapest und Bratislava tätig. Clark hat einen Bachelor-Abschluss in Deutsch von der University of Kansas und einen Juris-Doctor-Abschluss vom Law Center der Georgetown University.

Zu seinen Klienten zählen laut den Angaben u.a. Geldinstitute und Banken im Bereich Unternehmenskredite bzw. Darlehen im Energiesektor, Joint Ventures, Mezzanine-Finanzierungen, Restrukturierung von Immobilienkrediten sowie Eigentumserwerb. Clark ist Mitglied der Anwaltskammer von New York und als Solicitor qualifiziert (Senior Courts of England and Wales).

„Für unser Team ist Marcell die ideale Ergänzung – seine Erfahrung und Qualifikation im Bereich English law ist für unsere Klienten ein großer Mehrwert“, so CMS Partner Günther Hanslik, Leiter des Bereichs Banking & Finance bei CMS in Wien. Clarks Eintritt folge auf zwei vorherige Neuzugänge auf Partnerebene, nämlich Stefan Paulmayer und Walter Gapp.

Luther holt Stephan Rippert für Corporate-Praxis in München

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Luther hat Stephan Rippert als neuen Partner für den weiteren Ausbau ihres Beratungsfeldes Corporate/M&A in München an Bord geholt. Rippert, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt verfügt, kommt von Reed Smith, für die er seit dem Jahr 2006 am Aufbau des Münchner Büros beteiligt war.

Rippert, der auch über eine US-amerikanische Anwaltszulassung (NY) verfügt und vor seiner Anwaltstätigkeit u. a. als General Counsel für ViacomCBS in New York tätig war, berate neben deutschen vor allem internationale Mandanten. In den letzten Jahren habe er sich auf die Bereiche Media/Entertainment, Life Science und Energy fokussiert. Mit Stephan Rippert wechselt Daniel Donhauser als Senior Associate zu Luther, spezialisiert auf Corporate, M&A und Venture Capital.

Görg holt Philipp Naab für die Immo-Praxis in Frankfurt

Anwalt Philipp Naab wechselt als Salary Partner von Gleiss Lutz in das Frankfurter Büro der deutschen Wirtschaftskanzlei Görg. Der Immobilienspezialist berate nationale und internationale Mandanten bei Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei die Beratung beim An- und Verkauf sowie der Entwicklung von Logistikimmobilien und Gewerbeparks. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind das gewerbliche Mietrecht, die Beratung im Rahmen von Immobilienfinanzierungen sowie zu immobilienrechtlichen Aspekten in M&A-Transaktionen. Er war seit 2012 Gleiss Lutz als Counsel tätig. Mit seinem Einstieg wachse die Immobilien-Praxis von Görg auf 47 Anwälte, darunter 18 Partner.