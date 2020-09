Start-up Deals bei Brandl & Talos, Herbst Kinsky und mehr

Wirtschaftskanzleien. Start-up presono holt sich frisches Werbevolumen mit Herbst Kinsky. Neues gibt es auch bei Brandl & Talos, Latham, White & Case und Noerr.

Die Wiener Kanzlei Herbst Kinsky hat ihre Mandantin presono GmbH im Zusammenhang mit einem Media Deal mit Seven Ventures Austria, eine VC-Gesellschaft der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, beraten. Das Deal-Volumen beinhalte Mediapräsenz im Wert von bis zu 2 Mio. Euro.

Im Gegenzug erhalte Seven Ventures Beteiligungsoptionen an presono. Das Linzer Start-up presono setzt auf ein Konzept von intuitiv und schnell zu gestaltenden Präsentationen. Nach dem Unternehmensbereich soll nun auch der Privatmarkt dafür gewonnen werden.

„Wir freuen uns, dass wir presono bei diesem Media for Equity Deal unterstützen konnten. Mit diesem Deal bekommt presono erfreulicher Weise die Möglichkeit, ihre Medienpräsenz zu erhöhen, was in der aktuellen Unternehmensphase sicherlich einen wichtigen Beitrag für das weitere Wachstum mit sich bringen wird“, meint Florian Steinhart, Partner bei Herbst Kinsky und Leiter des Beratungsteams. Dabei war auch Felix Kernbichler (Corporate M&A, Venture Capital).

Brandl & Talos betreut Leadinvestor bei ToolSense-Finanzierungsrunde

Brandl & Talos berät Leadinvestor btov bei einer drei Millionen Euro großen Finanzierungsrunde in ToolSense. Die Seed-Finanzierungsrunde wurde laut den Angaben von btov‘s Industrial Technologies Fund angeführt. Zu den weiteren Investoren zählen aws Gründerfonds, Segnalita Ventures, Martin Global AG und Dr. Georg Hoblik GmbH.

Durch die Vernetzung von Sensordaten von Maschinen, deren Analyse und Auswertung unterstütze ToolSense die Digitalisierung und Automatisierung der Maschinenbaubranche. Das frische Geld soll nun das internationale Wachstum vorantreiben. Das Brandl & Talos Transaktionsteam bestand aus Roman Rericha, Markus Arzt und Sonam Schima.

Latham & Watkins berät EMZ Partners bei Beteiligung an HRworks

Latham & Watkins hat das europäische Private Equity Unternehmen EMZ Partners bei einer Minderheitsbeteiligung an HRworks beraten. EMZ beteiligt sich gemeinsam mit Maguar Capital als Lead-Investor und weiteren Co-Investoren an HRworks und stelle einen Mix aus Nachrangdarlehen und klassischem Co-Investment zur Verfügung.

Der Gründer und bisherige alleinige Eigentümer von HRworks bleibe dem Unternehmen auch weiterhin verbunden. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung; über die Höhe der Bewertung wurde Stillschweigen vereinbart. HRworks wurde im Jahre 1999 von Thomas Holzer gegründet und habe sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem der führenden Full-Service Softwareanbieter für Personallösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) entwickelt.

Derzeit beschäftigt HRworks rund 60 Mitarbeiter und unterhält neben dem Hauptsitz in Freiburg weitere Niederlassungen in Berlin und Frankfurt. Die Federführung im Beratungsteam von Latham hatten die Partner Burc Hesse und Sebastian Pauls.

White & Case berät DBAG bei Investment in Multimon AG

White & Case LLP hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) bei einer Investition in die Multimon AG (Multimon), einem Anbieter von Brandschutzsystemen, beraten. Der von der DBAG beratene DBAG Fund VIII werde im Zuge eines Management-Buy-outs (MBO) von dem Multimon-Gründer und weiteren Gesellschaftern die Mehrheit der Anteile an dem Familienunternehmen erwerben.

Multimon mit Hauptsitz in Kirchheim bei München wurde 1982 gegründet; das Unternehmen unterhält sieben Standorte in Deutschland sowie acht weitere in osteuropäischen Ländern. Der Multimon-MBO ist die erste Transaktion des DBAG Fund VIII. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das White & Case Team stand unter der Federführung der Frankfurter Partner Carola Glasauer (M&A/Corporate) und Stefan Koch (Private Equity).

Noerr berät Europäische Investitionsbank bei Finanzierung von The Mobility House

Ein Team der Kanzlei Noerr unter Leitung von Michael Schuhmacher und Andreas Naujoks hat die Europäische Investitionsbank (EIB) im Zusammenhang mit der Vereinbarung über ein Darlehen von 15 Millionen Euro an The Mobility House beraten.

Mit den Mitteln werde das Unternehmen die intelligente Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz vorantreiben. Konkret soll das Geld in das intelligente Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot fließen. Das Ziel sei, europaweit mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen und sie optimiert und kosteneffizient in das Stromnetz zu integrieren.

Gefördert wird das Projekt durch das Finanzierungsinstrument „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“, das aus Mitteln des aktuellen EU-Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 finanziert wird.

In jüngster Zeit haben Noerr-Teams laut den Angaben die EIB mehrfach bei der Kreditvergabe insbesondere an biopharmazeutische Unternehmen in Deutschland beraten. Im Noerr-Beratungsteam der aktuellen Transaktion waren Michael Schuhmacher, Andreas Naujoks (Leitung) und Dorian Legel (Frankfurt). In Luxemburg war Sara Gerling tätig (Arendt & Medernach).