Corona-Krise fördert Legal Tech-Trend

Legal Tech. 40% der Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen in Österreich wollen dauerhaft auf Home Office und Legal Tech setzen, so eine Umfrage von LexisNexis, Future-Law u.a.

Als Follow-up zur Blitzumfrage im Mai dieses Jahres führten LexisNexis, Future-Law und Advokat eine Erhebung zur aktuellen Arbeitssituation in Kanzleien und Rechtsabteilungen in Österreich durch. Dabei wurde der Einfluss der Corona-Pandemie untersucht. Rund 180 Mitarbeiter aus österreichischen Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen haben an der Umfrage teilgenommen.

Massive Auswirkungen

Das Ergebnis der Umfrage: Auch Monate nach Ausbruch von Covid-19 spüren noch mehr als 50% der Kanzleien die Auswirkungen der Pandemie „intensiv“, viele sogar noch „sehr intensiv“.

Die meisten der Kanzleien haben ihre Belegschaften zwar mittlerweile wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt, dennoch scheint der Arbeitsalltag langfristig verändert worden zu sein: Über 40% der Kanzleien gaben an, zumindest einen Teil der Belegschaft künftig dauerhaft im Home Office beschäftigen zu wollen.

Home Office steigere Produktivität

Zahlreiche Befragte gaben zwar an, dass sie die Heimarbeit als zusätzlichen Stressfaktor empfinden, allerdings betonten diese auch, dass sie teils produktiver seien als am Arbeitsplatz in der Kanzlei, so das Ergebnis der Umfrage.

Die Produktivität könnte den Befragten zufolge allerdings durch verbesserte technische Zugriffsmöglichkeiten auf Unterlagen noch weiter gesteigert werden. Ein Zugriff auf arbeitsrelevante Dokumente durch Legal Tech-Lösungen sei eines der Hauptanliegen der Befragten.

Somit scheint die Corona-Pandemie den Digitalisierungs-Trend in Kanzleien noch weiter gefördert zu haben: „65% der Umfrageteilnehmer wollen noch heuer zumindest ein neues Legal Tech Tool in ihrem Betrieb implementieren“, so LexisNexis-Chefin Susanne Mortimore.