Wolf Theiss holt Doris Zeller für digitales Neugeschäft

Wien. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat Doris Zeller (38) zum neuen Chief Business Development & Marketing Officer ernannt. Sie kommt von A1 und Microsoft.

Zeller hat mit 1. September die Leitung des Bereichs Business Development & Marketing (BDM) übernommen und ist für die Geschäftsfeldentwicklung von Wolf Theiss in Österreich und CEE/SEE verantwortlich.

Zuvor war Zeller u.a. als Verantwortliche für das Cloud Business Management bei der Telekom Austria-Tochter A1 Digital International (2016-2020) und Product Marketing Manager bei der Cloud & Enterprise Unit bei Microsoft (2010-2016), heißt es weiter.

Zeller sei Expertin für die Entwicklung und Vermarktung von zukunftsgerichteten Lösungen und habe internationale Erfahrung mit Customer Experience, Product und Services Management, nachhaltiger Strategieentwicklung und Business Planning. Sie hat den Master of Business Administration (MBA) an der WU Wien erworben und Business Law studiert. An der Kellogg School of Management hat Zeller das Studium „International Marketing“ absolviert.

