Tanja Tanczer avanciert bei Colliers und weitere Beförderungen

Management. Tanja Tanczer leitet jetzt die Retail-Sparte bei Immo-Berater Colliers. Neues gibt es auch bei Le Burger und Almdudler.

Colliers gibt die Bestellung von Tanja Tanczer, bisher Senior Consultant im Unternehmen, zur neuen Leiterin der Sparte Einzelhandelsimmobilien bekannt. In ihrer neuen Rolle zeichne sie damit gesamtverantwortlich für alle Retail-Aktivitäten von Colliers in Österreich.

Tanja Tanczer begann ihr Karriere 2017 bei Colliers und wurde nach zwei Jahren zum Senior Consultant ernannt und als Mitglied im internationalen Colliers EMEA Retail Core Team aufgenommen. „Tanja Tanczer hat in der Vergangenheit ausgezeichnete Arbeit geleistet – wir freuen uns, ihre Beförderung zur Leiterin des Geschäftsbereiches Einzelhandelsimmobilien bekannt geben zu können. Wir sind überzeugt, dass sie diese Abteilung erfolgreich führen und weiterentwickeln wird“, so Thomas Belina, geschäftsführender Gesellschafter von Colliers Österreich.

Le Burger holt Bernhard Kloucek als Franchise-Experte

Restaurantkette Le Burger hat gerade ihren mit 700m² größten Standort in der Linzer PlusCity eröffnet. Mittlerweile betreibe das 2014 von Thomas Tauber gegründete Unternehmen acht Restaurants, eines davon in Dubai.

Nun will man das Franchise-System in Österreich und Deutschland forcieren, wie es heißt: Für die Strategie der „nachhaltigen Burger-Manufakturen“ wurde Marketingprofi Bernhard Kloucek an Bord geholt. Kloucek wuchs im elterlichen Unternehmen „Kloucek – mollig ist schön“ auf und war mit der Modekette Tally Weijl (neun Filialen und rund 140 Mitarbeiter) auch selbst Franchisenehmer.

Von KPMG und Deloitte ins Personalmanagement von Almdudler

Sabine Ruso (37) leitet seit Jahresbeginn das Personalmanagement bei Almdudler und zeichne damit gleichzeitig für die digitale Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens verantwortlich. „Der Fokus unseres Bereiches liegt auf der Förderung und Stärkung der digitalen Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Ruso. Sie ist seit 12 Jahren bei Almdudler und begann ihre Karriere im Familienunternehmen als Assistentin im Bereich Finanzen und Supply Chain. Davor war die gebürtige Wienerin ein Jahr in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG tätig.

Ergänzt werde das Team durch Juliana Wolfsberger (27): Nach einer dreijährigen Tätigkeit bei der Unternehmensberatung Deloitte mit Schwerpunkten auf HR-Themen wechselte sie zu Almdudler. „In meiner neuen Tätigkeit befasse ich mich vor allem mit der Konzeption und Umsetzung von HR-Strategien, -Prozessen und -Zielen, bei denen jeweils die digitale Entwicklung unseres gesamten Teams parallel im Fokus steht“, so Wolfsberger.