Leitfaden: Geflüchtete im Betrieb integrieren

Integration. Die Uni Graz hat einen Leitfaden zur Integration von Flüchtlingen in Betriebe veröffentlicht. Dieser analysiert konkrete Beispiele aus der Praxis.

Fünf Jahre sind seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 vergangen. Seitdem gibt es zahlreiche Maßnahmen um die Geflüchteten in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren.

Univ.-Prof. Renate Ortlieb vom Institut für Personalpolitik der Uni Graz hat zu diesem Thema nun einen Praxis-Leitfaden für Arbeitgeber herausgegeben, der die Integration von Flüchtlingen in Betrieben behandelt.

Beispiele aus der Praxis

Der Ratgeber „Geflüchtete im Betrieb: So gelingt Integration“ analysiert Beispiele aus der Praxis und berücksichtigt mehrere Studien zu dem Thema.

In den von der Österreichischen Nationalbank bzw. dem Land Steiermark geförderten Projekten „Lamira“ (Labour Market Integration of Refugees in Austria) und „Inrest“ (Integration of Refugees in Styrian Companies) hat Ortlieb mit ihrem Team unter anderem für den Ratgeber untersucht, welche Arbeitsbedingungen Schutzberechtigte vorfinden, wie sie ihre Kompetenzen nutzen können und wie gut sie sozial eingegliedert sind.